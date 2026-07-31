Lärare 4-6 till Rutviksskolan
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Luleå Visa alla grundskollärarjobb i Luleå
2026-07-31
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Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner, lönestatistik och vad vi kan erbjuda dig här - https://www.lulea.se/anstallning
Rutviksskolan är en F-6-skola med 140 elever och ett fritidshem med ca 70 elever, belägen i byn Rutvik. I skolans närhet finns ängar och fina lekområden, skidspår på vintern och en fotbollsplan. Vår vision är att alla elever känner sig trygga, känner gemenskap och visar respekt för varandra. Alla elever får även möjlighet att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Vi söker dig som tillsammans med lärarkollegor, elevhälsa och rektor vill vara med och bidra till att alla elever får utvecklas så långt som möjligt. Som undervisande lärare i åk 4-6 ansvarar du över planering samt genomförande av undervisningen enligt läroplanen. Du arbetar med bedömning och betygsättning i kommunens lärportal. Du arbetar som ansvarig lärare i helklass, du undervisar mindre undervisningsgrupper samt samarbetar och undervisar tillsammans med kollegor. Du samverkar med vårdnadshavare och bidrar till att utveckla skolans kvalitetsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation och är behörig att undervisa i årskurs 4-6 i matematik, svenska samt biologi, kemi, fysik och teknik. Meriterande om du även har erfarenhet av samt är behörig att undervisa i ämnena bild samt idrott och hälsa. Du är insatt i skollagen och de styrdokument som reglerar skolan och agerar utifrån dessa i möten med elever, vårdnadshavare och personal. Vi ser gärna att du har kunskaper om tillgänglig lärmiljö, extra anpassningar och särskilt stöd.
Vi söker dig som har god förmåga och vilja att sätta dig in i elevers olika behov i undervisningssituationer och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du är en god ledare, arbetar strukturerat och anpassar dina uppgifter utifrån verksamhetens behov. Du är trygg, har ett analytiskt förhållningssätt och positiv elevsyn. Det är viktigt att du har förmåga att kommunicera i uppdraget, både muntligt och skriftligt, i olika sammanhang. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande och stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Urval och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden. Vänta inte med din ansökan, välkommen att skicka in den redan idag!
Om du erhåller befattningen ska du lämna in ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333551". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Kommun
(org.nr 212000-2742)
Timmermansgatan 25 (visa karta
)
972 31 LULEÅ Arbetsplats
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Maria Sundström 0920 45 30 00 Jobbnummer
10016708