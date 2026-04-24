Lärare 4-6 till ny resursskola i Jönköping!
2026-04-24
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du vara med och utveckla Jönköping? Vill du med din kunskap och erfarenheter vara med och skapa framtidens världsmedborgare? Då har vi jobbet för dig!
Ditt nya jobb
Inför uppstarten av vår nya resursskola med inriktning autismspektrumtillstånd (AST) år 1-6 söker vi lärare som tillsammans med skolledning och kollegor, vill starta upp och utveckla en ny, resursstark och framgångsrik verksamhet.
På vår nya resursskola vill vi skapa en inkluderande och stödjande miljö där varje elev är i fokus och kan utvecklas utifrån sina individuella behov och förutsättningar. Genom att främja en positiv skolmiljö och ge eleverna de verktyg de behöver för att trivas och utvecklas, arbetar vi mot att förbereda dem för framtiden. På en resursskola samverkar all personal tätt tillsammans oavsett yrkeskategori, i en mycket flexibel och personaltät verksamhet där man tänker lärande under elevernas hela skoldag. Kännetecknade är ett prestigelöst och situationsbaserat arbetssätt där man tänker och arbetar tillsammans.
Din roll som lärare på vår resursskola är inte bara en spännande utmaning utan också en möjlighet att göra verklig skillnad för våra elever och deras utbildning i Jönköping.
Välkommen till oss
Nu startar vi en helt ny resursskola i Månsarp, med namn Fröarpsskolan, för cirka 20 elever i årskurs 1-6 inom AST. Här kommer eleverna mötas av engagerade medarbetare, moderna nyrenoverade lokaler och ett arbetssätt som utgår från varje elevs styrkor och behov. Det kommer vara en resursstark skola med förutsättningar som få verksamheter kan mäta sig med.
Skolan blir en del av Nordskogens skolområde och leds av rektor och biträdande rektor i nära samarbete.
På vår nya resursskola fokuserar vi på att ge elever med AST möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella behov och förutsättningar. Vårt uppdrag är att skapa en inkluderande och stödjande lärmiljö för varje elev. Genom att främja en positiv lärmiljö vill vi ge eleverna de verktyg de behöver för att trivas och utvecklas. Vi strävar mot att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för framtiden.
Läs mer om skolan här: https://www.jonkoping.se/barn--utbildning/grundskola-anpassad-grundskola-och-fritidshem/grundskolor-och-anpassade-grundskolor-a-o/froarpsskolan-1-6
Läs om hur det är att jobba i Jönköpings kommun på jonkoping.se: https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Du är legitimerad lärare för årskurs 4-6. Vi söker lärare med bred behörighet. Du ska ha arbetat som lärare i några år och skaffat nödvändig erfarenhet av läraryrket. Erfarenhet av att arbeta med elever inom AST är meriterande, likaså erfarenhet av arbete på resursskola, på resursenhet eller annan särskild undervisningsgrupp.
Du är trygg, stabil och duktig på att arbeta relationellt med elever. Du har ett genuint engagemang för elevers lärande och utveckling. Du brinner och vill verkligen göra skillnad för skolans elevgrupp.
Du är en tydlig och lyhörd ledare och det är viktigt för dig med goda och förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har god kommunikativ förmåga och van att samarbeta med andra. Ett formativt förhållningssätt och att använda analoga och digitala resurser som verktyg i elevernas lärande är självklarheter för dig.
Som person är du prestigelös och ansvarstagande. Du har ett salutogent förhållningssätt och ser det som en utmaning att arbeta i en föränderlig verksamhet. Du är beredd på de utmaningar det innebär att vara med och bygga upp en skola för denna målgrupp.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg i samband med din ansökan. Enligt skollagen krävs att samtliga medarbetare som anställs inom våra verksamheter uppvisar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin arbete inom skola eller förskola: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Från och med 1 mars 2026 infördes utökade registerkontroller för personer som ska arbeta med barn. Det innebär att du kommer behöva lämna in ytterligare ett utdrag inför anställning. Det andra utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.
Vänligen logga in via Skolverkets e-tjänst på följande länk: https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.
Här hittar du kontaktuppgifter till fackliga företrädare på utbildningsförvaltningen: https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som lärare 4-6.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530), https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Jönköpings kommun (visa karta
)
551 89 JÖNKÖPING Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Andreas Odén andreas.oden@jonkoping.se 036-106906 Jobbnummer
9873947