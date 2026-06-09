Lärare 4-6 till Kimstadskolan
Norrköpings kommun / Grundskollärarjobb / Norrköping Visa alla grundskollärarjobb i Norrköping
2026-06-09
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Är du en engagerad lärare som vill inspirera elever och bidra till skolutveckling i en trygg och naturnära miljö? Då kan du vara vår nya kollega på Kimstadskolan!
Vilka är vi?
Kimstadskolan är en 4-6-skola i Kimstad samhälle strax utanför Norrköping. Skolan har idag cirka 120 elever och 16 medarbetare. Vi bildar tillsammans med F-3-skolan Greby en skolenhet.
Skolgården är stor och inbjuder till lärande, aktiviteter och rörelse. Vi är en liten skola som är en del av en större enhet i en liten ort på landet på 15 minuters pendelavstånd från både Norrköping och Linköping. Kimstadskolan har nära till skog, bad och idrottsplats samtidigt som det är nära till två större städer.
Vi är en skola med hög digital kompetens och strävar efter att ligga i framkant vad gäller såväl elevernas och personalens IKT-kompetens. Alla elever jobbar med digitala lärverktyg, "Classroom" och digitala läromedel. Vi har trots vårt lilla format höga pedagogiska ambitioner med ett nära samarbete med FoU (Utbildningskontorets forsknings och utvecklingsavdelning).Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Som lärare i årskurs 4-6 ansvarar du för undervisningen i skolan genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Du ansvarar även för att planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i skolan.
Kimstadskolan jobbar i ämneslärarsystem där du kommer att planera och genomföra undervisningen tillsammans med kollegor i ämneslag och arbetslag. I tjänsten ingår även mentorskap för en grupp elever.
På Kimstadskolan arbetar lärarna gemensamt med mentorskap, vilket innebär att arbetslaget gemensamt ansvarar för en årskurs.
Vem är du?
Vi söker nu en lärare med behörighet att undervisa i Sv/En/No/So i årskurs 4–6. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av pedogiskt arbete, du är väl insatt i skolans styrdokument och har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Du utvecklar och driver din undervisning genom kollegialt lärande tillsammans med de andra lärarna på enheten. Som lärare på Kimstadskolan är du tryggheten, glädjen, utmanaren, uppmuntraren och utvecklaren.
Du brinner för att synliggöra lärandet och för att hitta kreativa vägar för detta och digitala verktyg är en naturlig del av din undervisning. Du anser att systematiskt kvalitetsarbete är viktigt och du drivs av att vara en naturlig del av utvecklingsarbetet på skolan. Du är en självklar del i att skapa goda rutiner och ett framåtsyftande arbetssätt för vår skola.
Vill du vara med oss och fortsätta driva skolutveckling? Tror du att detta passar dig så önskar vi att du söker till oss.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 22 juni
Kontakt: Rektor Joachim Fritzsche Lindgren, 011-151828 eller biträdande rektor Malin Anglesjö, 011- 151840
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
Enhultsvägen 4 (visa karta
)
617 71 KIMSTAD Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
9954194