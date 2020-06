Lärare 4-6 till Gångvikens skola - Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen - Grundskolelärarjobb i Sundsvall

Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskolelärarjobb / Sundsvall2020-06-04Barn- och utbildningsförvaltningen söker lärare 4-6 till Gångvikens skola.Sundsvalls kommuns gemensamma vision "Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla" vilar på tre värdeord - mod, öppenhet och helhetssyn. Politikernas och förvaltningsledningens mål och viljeriktning är att alla barn och elever i Sundsvalls kommuns förskolor och skolor ska få likvärdiga förutsättningar att utvecklas, nå sina mål och bli aktiva medborgare med många möjligheter i livet.Varje dag möter våra ca 3 000 medarbetare inom Barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans ca 16 000 barn och elever på fler än 130 enheter. Varje dag finns möjligheten att ge dem förutsättningar för fortsatt lärande och utveckling.Gångvikens skola är en F-6-skola. Det är en liten skola med ca 130 elver. Skolan ligger ett stenkast från Birstaområdet och är en gammal s.k. palatsskola. Utemiljön bjuder på stora grönområden med fotbollsplan, basketplan och skogen inpå knutarna.De senaste åren har skolan arbetat med att utveckla vår elevhälsokompetens vilket gett goda resultat för eleverna.Skolan har också ett särskilt musikträningskoncept (El Sistema) som innebär obligatorisk musikträning 2 ggr/vecka för alla elever i förskoleklass och åk 1. För de äldre eleverna erbjuds konceptet i form av elevens val. En gång/månad arrangeras konserter där föräldrar bjuds in att lyssna på barnen och även för att träffas under andra former än utvecklingssamtal/föräldramöten.Vi erbjuder dig ett arbete i ett arbetslag som samarbetar och hjälper varandra klasser emellan. Vårt mellanstadium har ett s.k. klasslärarsystem, där varje lärare ansvarar för var sin klass och undervisar denna i nästan samtliga teoretiska ämnen.Möte i arbetslag, med alla lärare och med all personal på skolan sker regelbundet.2020-06-04Undervisning av elever i blivande åk 4.Vi söker en utbildad lärare med lärarlegitimation till Gångvikens mellanstadium.Det är viktigt att du är trygg, stabil och har självinsikt. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv och skiljer på det personliga och professionella. Det är också viktigt att du har en god samarbetsförmåga som innebär att arbeta och relatera bra med andra människor på ett lyhört och smidigt sätt.Vi ser att du har god förståelse för hur elever tar till sig kunskap och att de har olika förutsättningar varför du anpassar ditt sätt att undervisa utifrån det skiftande underlaget. Du har vidare ett gott och stabilt ledarskap där du anger ramar och regler på ett tydligt sätt för att skapa trygghet och ett gott klimat i din undervisning.Du har erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd.Att kunna anpassa sig till ändrade omständigheter är en annan viktig kompetens liksom att snabbt kunna ändra sitt syn- och förhållningssätt. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat och behöver i det kunna förändra din inriktning utifrån vilket resultat som nås.Du är bra på att skapa och upprätthålla goda relationer genom att bland annat vara en god förebild för eleverna. Vidare har du ett gott omdöme och gör korrekta avvägningar och prioriteringar genom att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden och agerande.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.ÖVRIGTTjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2020-08-17.Urval och intervjuer sker löpande.Vid begäran skall betyg/ examensbevis/studieintyg/lärarlegitimation som styrker att du har rätt kvalifikationer för tjänsten lämnas in.Den som erbjuds en anställning skall lämna ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt SFS 2000:873. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på www.polisen.se. Tjänsten tillsätts under förutsättning att inte övertalighet uppkommer inom annan del av kommunen som gör att den tillsätts den vägen.Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och genomför därför obligatoriskt drogtest vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: http://www.raddning.info/om-oss/arbeta-hos-oss/deltidsbrandman.html Sista ansökningsdag är;Varmt välkommen med din ansökan! 2020-06-15Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2020-08-17 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-06-15Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen5253348