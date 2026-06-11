Lärare 4-6 Robinson Valsjön
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2026-06-11
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Med kunskap, hälsosamma vanor och sunda värderingar ska barn och elever rustas inför mötet med den stora världen, en värld som växer ihop, digitaliseras och som fungerar i harmoni med naturen. Genom evidensbaserad pedagogik, en mångfald av erbjudanden och en välorganiserad verksamhet vill Tellusskolan bidra till nästa generations välbefinnande, kunnande och samarbetsförmåga.
Lärare 4-6 - Robinson Valsjön, Åkersberga
Omfattning: 90-100%Anställningsform: Tillsvidareanställning Tillträde: Aug -26Kommun: Österåker – Åkersberga
Om Robinson Valsjön
Robinson Valsjön är en växande F–6-skola i natursköna Åkersberga. Skolan öppnade hösten 2022 med förskoleklass och årskurs 1, och växer organiskt med en ny årskurs i taget. Till hösten 2026 har vi elever i årskurserna F–5 med cirka 110 elever totalt. Skolbyggnaden är ny och ligger inbäddad i området kring Valsjön – en plats som inspirerar till både lärande och välmående.
På Robinson arbetar vi med upplevelsebaserat och ämnesintegrerat lärande. Vi tror att långsiktigt lärande bygger på att elever får uppleva, utforska och vara delaktiga. För våra yngre elever är naturen en självklar plats för undervisning, medan de äldre eleverna får upptäcka samhället och dess funktioner.
Vill du arbeta i en skola där delaktighet, samarbete och kreativitet är en självklar del av vardagen? Då kanske du är vår nya kollega!
Inflytande och kompetens
Hos oss på Robinson får du stora möjligheter att påverka i verksamheten och har godautvecklingsmöjligheter. Vi säker dig med driv och stor passion för ditt arbete. Vi befinner oss i en uppbyggnadsfas där allas kompetenser och bidrag blir särskilt viktiga. Verksamheten på Robinson ska genomsyras av att alla medarbetare är medagerande ledare som bygger tilltro och trygghet för alla elever under skol- och fritidstid.
Vi söker dig som
Är legitimerad lärare för årskurs 4–6 som vill vara med och bidra till vår verksamhets fortsatta utveckling.Vi söker dig som har ett tryggt och tydligt ledarskap, skapar god arbetsro och bygger engagerande och meningsfulla lärsituationer för eleverna. Du tar egna initiativ, har lätt för att samarbeta och vill vara en aktiv del av ett arbetslag där vi tillsammans driver undervisningen framåt. Erfarenhet av utepedagogiskt arbete är meriterande, liksom några års erfarenhet av läraryrket.
Hos oss planerar och genomför du undervisning i nära samarbete med arbetslaget och bidrar till vårt upplevelsebaserade och ämnesintegrerade arbetssätt. Uppdraget innebär undervisning i årskurs 4–5, både i åldersblandade grupper och till viss del i enskild årskurs.
Du har ett helhetsperspektiv på elevers utveckling och en god förmåga att se varje barns unika förutsättningar. Med ett inkluderande förhållningssätt, tydlig struktur och ett lösningsfokuserat arbetssätt bidrar du till en trygg, stimulerande och utvecklande lärmiljö.
Vi söker dig som är ansvarstagande, lyhörd och trygg i mötet med både elever och kollegor. Du är van att planera, prioritera och driva arbetet framåt – alltid med elevens bästa i fokus och med en stark vilja att göra skillnad tillsammans med andra.Publiceringsdatum2026-06-11Så ansöker du
Välkommen med din ansökan bestående av CV och personligt brev.
Vid frågor om tjänsten, kontakta Elin Bucharelin.buchar@tellusskolan.se
070-4455452
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Intervjuer sker löpande och anställning är tänkt att starta vid terminsstart augusti 2026.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tellusskolan AB
(org.nr 556808-6085)
Åkerhielms Väg 2 (visa karta
)
184 62 ÅKERSBERGA Arbetsplats
Tellusskolan Kontakt
Rekryterare
Elin Buchar elin.buchar@tellusbarn.se Jobbnummer
9960479