Lärare 4-6 Ma/No/Teknik
2025-11-06
Är du vår nya Matte och No lärare? Malmbäcks skola söker nu dig som brinner för att undervisa på mellanstadiet i dessa ämnen. Vårt värdegrundsord är SMART vilket står för samarbete, motivation, ansvar, relationer och trygghet. Detta är något vi jobbar aktivt och medvetet med på skolan.
Ökat lärande - likvärdighet - mötesplatser; tre viktiga kärnvärden som genomsyrar allt arbete i Nässjö kommuns skolor, den medelstora kommunen med ca 30.000 invånare på det Småländska höglandet. För att förverkliga detta har kommunfullmäktige antagit ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete för förskola och skola i Nässjö kommun.
Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi medvetet och målinriktat för att ge varje barn och elev de verktyg som krävs för att söka kunskap i livet. Målet är att varje barn och elev ska få utvecklas efter sina förutsättningar och känna glädje och stolthet över sina framgångar.
Arbetslaget är ett gott gäng kollegor och ni tillsammans ansvarar för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen i någon av våra mellanstadieklasser. Ditt uppdrag är att stimulera alla elevers utveckling och lärande, ta tillvara på elevernas lust och nyfikenhet samt verka för en trygg och tillgänglig lärmiljö.
Du kommer ingå i ett arbetslag med övriga lärare. Ni utgår hela tiden från skolans styrdokument och de behov och intressen som eleverna har. Tillsammans med rektor och kollegor utvecklar ni verksamheten och arbetar kontinuerligt med systematiskt kvalitetsarbete för att utveckla och förbättra såväl undervisningen som trygghet och studiero.
Vi har nyligen påbörjat ett arbete med flexgrupp dit elever under ordnade former, inlagt i sitt schema har möjlighet att få arbeta i en lugn miljö. För att jobba i flexen har lärare anmält till vårt EHT team på skolan och där tas beslut om elev ska ha tid i flexen. Detta utvärderas kontinuerligt. Vi ser positiva effekter av kombination av klassrumsundervisning och flexen för de elever som är i behov av det.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i Ma/No/Teknik.
Personlig lämplighet är mycket viktigt och vi tänker att detta innebär att du har god samarbetsförmåga med kollegor, ledning och övrig personal på skolan samt ett professionellt bemötande gentemot elever och deras vårdnadshavare.
Som lärare visar du stort engagemang för elevernas lärande och mående. Du arbetar aktivt för att göra skolan och undervisningen tillgänglig för alla elever. Du har stor vana att samarbeta med kollegor och du ser det som en självklarhet att tillsammans erbjuda varje elev en kvalitativ och trygg skolmiljö.
Detta är en tjänst med möjlighet till att vara förstelärare på skolan tillsammans med ytterligare förstelärare vi redan har på skolan och som arbetar på lågstadiet.
ÖVRIGT
Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Nässjö kommun via www.nassjo.se.
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg. Ansök direkt via länken i annonsen.
Om du har skyddad identitet och vill söka den annonserade tjänsten kan du kontakta ansvarig person för rekryteringen. Kontaktuppgifter framgår i annonsen.
