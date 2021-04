Lärare 4-6 Bäckseda skola - Vetlanda kommun, Grundskola - Grundskolelärarjobb i Vetlanda

Prenumerera på nya jobb hos Vetlanda kommun, Grundskola

Vetlanda kommun, Grundskola / Grundskolelärarjobb / Vetlanda2021-04-12Bäckseda skola är en F-6 skola med drygt 300 elever. Elever och personal med olika ursprung och religion arbetar sida vid sida. Vi tror att det är en av faktorerna som gör Bäckseda skola till en bra arbetsplats, för både barn och vuxna. En plats där vi är toleranta, goda konfliktlösare och bra på att samarbeta. Vi ser också att detta lett till en låg personalomsättning där vi som jobbar vill vara kvar. För oss på Bäckseda skola är det viktigt att alla mår bra och får möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, såväl elever som personal.Bli en av 2 900 medarbetare i Vetlanda kommun. Tillsammans gör vi skillnad för andra människor. Varje dag.2021-04-12Vi söker nu en lärare för en tjänst i åk 5. På Bäckseda skola har vi möjligheterna i fokus. Vi utgår från varje elevs förutsättningar och har ambitionen att alla ska uppleva självtillit, nyfikenhet, lust att lära och en känsla av sammanhang. Att tänka och arbeta lösningsfokuserat tror vi är viktigt för att skapa trygghet och respekt mellan alla på skolan. Här ser vi varandra som tillgångar.Som lärare planerar och genomför du undervisningen för att eleverna ska kunna uppnå både lärande och utveckling utifrån just sina individuella förutsättningar. I jobbet ingår också att dokumentera och följa upp kring varje elev och ha en levande dialog, både med elever och vårdnadshavare.Som lärare är det din uppgift att se varje elev, stärka hans eller hennes tilltro till sin egen förmåga och stimulera till ett livslångt lärande. Vi analyserar tillsammans och förbättrar oss längs vägen: Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det?Uppdraget styrs av skollagen, läroplan, kursplaner och våra kommunala styrdokument.Som lärare hos oss blir du en del av en arbetsgrupp där vi gärna delar med oss av och drar nytta av varandras kunskaper och erfarenheter. Elevhälsa är en viktig aspekt för oss och i Vetlanda kommun jobbar vi med fokus på det förebyggande arbetet.Vi söker dig som är en trygg och stabil person som är bra på att samarbeta med andra människor. Du är lyhörd och empatisk och lägger stor vikt vid kommunikation. Du är bra på att skapa engagemang och delaktighet och ser möjligheter framför hinder.Vi söker dig som är utbildad lärare med behörighet att undervisa i årskurs 4-6.ÖVRIGTVarmt välkommen med din ansökan!För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig att skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.Vetlanda kommun är en inkluderande arbetsgivare som förespråkar mångfald och jämställdhet. Alla ansökningar behandlas utifrån ett likabehandlingsperspektiv.I Vetlanda kommun jobbar vi utifrån kärnvärdena glädje, mod, respekt och tillsammans, en värdegrund som genomsyrar hela organisationen.Inför rekryteringen har Vetlanda kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare och rekryteringsföretag.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde vid terminsstart hösten 2021.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-25Vetlanda kommun, Grundskola5685366