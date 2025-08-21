Lärare 4-6
2025-08-21
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Bildningsförvaltningen ansvarar för bland annat förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Ansvaret omfattar även elevhälsa, modersmålsundervisning, skolskjuts och skolmåltider. Vi arbetar för att skapa en inspirerande lärmiljö för cirka 10 000 barn och elever. Vi har en stark vision om att bygga kunskap och skapa drömmar.
TRELLEBORG - EN SKOLKOMMUN ATT RÄKNA MED
Mellan slätten och havet bygger vi kunskap och skapar drömmar.
Arbetsplatsen
Mellan slätten och havet hittar ni Rektorsområde Smyge/Klagstorp. På landsbygden strax utanför Trelleborg finns våra enheter Smygeskolan, Klagstorps skola, Smygehamns förskola och Klagstorps förskola. Området leds av en rektor tillsammans med två biträdande rektorer, en kökschef och en administrativ chef. Vi har hög måluppfyllelse med ett 1-16-årsperspektiv, där barns och elevers utveckling är i fokus. Rektorsområdet har satsat på att profilera sig inom musik. Vår utbildade musiklärare inspirerar alla barn och elever från förskolan till årskurs 6 i sång och musik.
Med en hög lärarbehörighet hjälper vi alla barn och elever att nå sin fulla potential. Som en del av vårt fantastiska team får du möjlighet att utvecklas med engagerade kollegor och bli en viktig förebild för våra barn och elever.
Klagstorps skola F-6 är den lilla skolan med den stora glädjen. På skolan går det ungefär 130 elever. Skolan har elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Skolan arbetar sedan flera år med Grön Flagg och har ett medvetet tänk kring vår miljö och vikten av daglig rörelse.
Du välkomnas av ett glatt gäng med god sammanhållning och stort engagemang. Vi hjälper varandra när det behövs och har alltid nära till skratt. Du kommer att få arbeta i ett härligt gäng som välkomnar förändring och som tycker om att möta barn och elever.
Vi erbjuder dig en god arbetsmiljö med engagerade och kompetenta kollegor, stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling och ersättning för friskvård.
Se gärna filmen om vårt rektorsområde: https://www.trelleborg.se/barn-utbildning/rektorsomraden-i-trelleborgs-kommun/smyge-klagstorp/
Du kommer att arbeta som lärare i årskurs 4-6 på Klagstorps skola. Som lärare hos oss stödjer du eleven i sin kunskapsutveckling mot uppsatta mål, och du utmanar eleven i lärandet. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du undervisningen. Ni arbetar i arbetslag och ämneslag där ni tillsammans utvecklar undervisning utifrån skolans prioriterade utvecklingsområden.
Vi arbetar aktivt för en god kommunikation mellan skola och hem, och informerar regelbundet våra elever och vårdnadshavare. På skolan har vi ett utökat elevhälsoteam, där vi har gjort satsningar på kuratorer samt socialpedagog för att ytterligare stärka elevhälsan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare för årskurs 4-6.
Vi letar efter en lärare som vill vara med och göra skillnad - varje dag. Har du erfarenhet som lärare eller kanske till och med arbetat som förstelärare är det meriterande, men det viktigaste är att du har hjärtat i undervisningen och viljan att utveckla både dig själv och dina elever.
Du är trygg i din yrkesroll och utövar ett tydligt och tryggt ledarskap, både i och utanför klassrummet. Du ser varje elevs unika behov och möjligheter, och du brinner för att skapa engagemang och delaktighet i lärandet.
Vi tror att du har en nyfiken och lösningsinriktad inställning, och vågar tänka nytt. Du ser helheter och kan prioritera när vardagen kräver flexibilitet och handlingskraft. Med lätthet kommunicerar du tydligt och bygger goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är väl förtrogen med skolans värdegrund och arbetar med ett positivt, professionellt förhållningssätt i alla möten.
Hos oss får du kollegor som stöttar och inspirerar, elever som är nyfikna och engagerade, och en arbetsmiljö där vi vågar testa nya idéer för att bli ännu bättre tillsammans. Övrig information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, ej via e-post eller brev. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att arbetet med urval och intervjuer påbörjas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med din ansökan. Ett utdrag från belastningsregistret ska kunna uppvisas innan en eventuell anställning kan ingås.
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
