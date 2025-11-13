Lärare 100% - Åk 7-9 - Nykvarn

Glaveby Consulting AB / Grundskollärarjobb / Stockholm
2025-11-13


Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Glaveby Consulting AB i Stockholm, Solna, Österåker, Nykvarn, Uppsala eller i hela Sverige

Nu söker vi en lärare som kan vikariera resten av HT25. Det gäller åk 7-9 i Matte, Teknik och NO. Behörighet är önskvärt. Vikariatet är heltid. Grovplanering finns.
Vikariatet är med start 17/11 och fram till jullovet.
Skolan är belägen i Nykvran.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: ansokan@vikarielarare.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tumba".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Glaveby Consulting AB (org.nr 556987-8878), http://www.vikarielarare.se
113 21  STOCKHOLM

Arbetsplats
Vikarielärare Stockholm

Kontakt
Emil Breman
ansokan@vikarielarare.se
070-7985045

Jobbnummer
9603068

Prenumerera på jobb från Glaveby Consulting AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Glaveby Consulting AB: