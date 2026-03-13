Lärare 1-6 till ny resursskola i Jönköping!
Jönköpings kommun / Grundskollärarjobb / Jönköping Visa alla grundskollärarjobb i Jönköping
2026-03-13
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du vara med och utveckla Jönköping? Vill du med din kunskap och erfarenheter vara med och skapa framtidens världsmedborgare? Då har vi jobbet för dig!
Ditt nya jobb
Inför uppstarten av vår nya resursskola med inriktning autismspektrumtillstånd (AST) år 1-6 söker vi flera lärare som tillsammans med skolledning och kollegor, vill starta upp och utveckla en ny, resursstark och framgångsrik verksamhet.
På vår nya resursskola vill vi skapa en inkluderande och stödjande miljö där varje elev är i fokus och kan utvecklas utifrån sina individuella behov och förutsättningar. Genom att främja en positiv skolmiljö och ge eleverna de verktyg de behöver för att trivas och utvecklas, arbetar vi mot att förbereda dem för framtiden. På en resursskola samverkar all personal tätt tillsammans oavsett yrkeskategori, i en mycket flexibel och personaltät verksamhet där man tänker lärande under elevernas hela skoldag. Kännetecknade är ett prestigelöst och situationsbaserat arbetssätt där man tänker och arbetar tillsammans.
Din roll som lärare på vår resursskola är inte bara en spännande utmaning utan också en möjlighet att göra verklig skillnad för våra elever och deras utbildning i Jönköping.
Välkommen till oss
I Jönköpings kommun arbetar 12 000 kollegor för samma mål - att skapa bra dagar för alla som lever och verkar här. Inom utbildningsförvaltningen gör vi det genom att bygga en tillgänglig skola där lärglädje, nyfikenhet och utveckling står i centrum.
Nu startar vi en helt ny resursskola i Månsarp, en trygg och specialanpassad lärmiljö för cirka 20 elever i årskurs 1-6 inom AST. Här kommer eleverna mötas av engagerade medarbetare, moderna nyrenoverade lokaler och ett arbetssätt som utgår från varje elevs styrkor och behov. Skolan blir en del av Nordskogens skolområde och leds av rektor och biträdande rektor i nära samarbete.
På vår nya resursskola fokuserar vi på att ge elever med AST möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella behov och förutsättningar. Vårt uppdrag är att skapa en inkluderande och stödjande lärmiljö för varje elev. Genom att främja en positiv lärmiljö vill vi ge eleverna de verktyg de behöver för att trivas och utvecklas. Vi strävar mot att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för framtiden.https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Du är legitimerad lärare för årskurs F-3 eller 4-6, alternativt har lärarlegitimation för årskurs 1-6. Vi söker lärare med bred behörighet. Du ska ha arbetat som lärare i några år och skaffat nödvändig erfarenhet av läraryrket. Erfarenhet av att arbeta med elever inom AST är meriterande, likaså erfarenhet av arbete på resursskola, på resursenhet eller annan särskild undervisningsgrupp.Du är trygg, stabil och duktig på att arbeta relationellt med elever. Du har ett genuint engagemang för elevers lärande och utveckling. Du brinner och vill verkligen göra skillnad för skolans elevgrupp.
Du är en tydlig och lyhörd ledare och det är viktigt för dig med goda och förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har god kommunikativ förmåga och van att samarbeta med andra. Ett formativt förhållningssätt och att använda analoga och digitala resurser som verktyg i elevernas lärande är självklarheter för dig.
Som person är du prestigelös och ansvarstagande. Du har ett salutogent förhållningssätt och ser det som en utmaning att arbeta i en föränderlig verksamhet. Du är beredd på de utmaningar det innebär att vara med och bygga upp en skola för denna målgrupp.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som lärare 1-6 vid resursskolan med inriktning AST 1-6!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/309". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Andreas Odén 036-106906 Jobbnummer
9795043