Lärare 1-6, 100%, Okome skola

Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Det är i stället undervisningens kvalitet som avgör om barn och elever når målen med undervisningen och utvecklar en positiv lärandeidentitet.
Genom att ha tydliga förväntningar på olika professioner, möta våra barn och elever utifrån ett relationellt förhållningssätt samt ge dem möjlighet att delta i en undervisning som är tillgänglig, formativ och kollaborativ tror vi att undervisningskvaliteten i våra förskolor och skolor kan förbättras. För bra kvalitet kan alltid bli bättre.Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Okome skola är en liten byskola där samarbetskulturen i ett F-6 perspektiv är betydande. Skolan är i en positiv utvecklingsprocess kopplat till ett antal områden för att öka trygghet, välmående och skolans måluppfyllelse. Det kollegiala lärandet tar avstamp i ledarskapet i klassrummet, skolan genomför en lässatsning och vi bygger en stödorganisation för att i förlängningen skapa en skola för alla. Vi satsar på undervisningens kvalitet och arbetar med gemensamma lektionsstrukturer för att stärka trygghet och studiero på enheten.
I alla dessa utvecklingsprocesser kommer du att spela en viktig roll. Vi ser dig som söker som en lagspelare som gärna bidrar till kollektivets utveckling. Du kommer att hamna på en arbetsplats där alla görs delaktiga och där riktningen alltid utgår från elevers lärande och sociala utveckling. Vi är där för elevernas skull och vi trivs med vårt uppdrag. Kan du vara en av oss? Tveka inte, sök!Kvalifikationer
Lärarlegitimation med behörighet i 1-6. Vi söker dig med bred ämneskompetens och behörighet i engelska. Om du har erfarenhet av arbete i Flex/studioverksamhet ses detta som meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
