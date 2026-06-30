Lärare 1-3 ma / no
Dibber Sverige AB / Grundskollärarjobb / Sollentuna Visa alla grundskollärarjobb i Sollentuna
2026-06-30
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Företagsbeskrivning:
Välkommen till Dibber
På Dibber har vi hjärta för lärande. Det betyder att vi brinner för att varje barn och elev ska ges de bästa förutsättningarna för att utveckla ett livslångt lärande med hjärta för världen.
Vår Hjärtekultur är kärnan i hela verksamheten, och präglar relationerna med barn och elever, vårdnadshavare, och mellan kollegor. Hjärtekulturen ska vara en vägledare i varje situation.
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsplats där varje medarbetare känner sig sedd och kan vara med och bidra. Vi erbjuder en arbetsplats med fokus på trivsel och arbetsmiljö, utveckling och tillitsfulla relationer.Dibber har kollektivavtal genom Almega med Sveriges lärare, Kommunal och Vision (Friskoleavtalet) och erbjuder friskvårdsbidrag, föräldralön, personalstöd, företagshälsovård samt regelbundna medarbetarundersökningar för att mäta våra medarbetares trivsel och hälsa. Det är viktigt för oss att våra medarbetare trivs hos och känner trygghet. Vi vet att ledarskapet är avgörande för att vår verksamhet och våra medarbetare ska må bra och lyckas, därför jobbar vi aktivt med att utveckla våra ledare och säkerställa att de har det stöd de behöver.
Arbetsbeskrivning:Om tjänstenVi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurs 1-3. Har du behörighet i matematik och no-ämnena är det ett plus. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet som lärare. Vi arbetar med både digitala och fysiska läromedel. Du kommer att vara mentor i en årskurs 2, för ca 25 elever. Du kommer att arbeta nära den andra mentorn i åk 2 och tillsammans delar ni upp ämnena mellan er. Till gruppen hör också en fritidslärare, en barnskötare och en resurs. Tillsammans tillhör ni arbetslag f-3. Ni är ett team runt gruppen och planerar tillsammans för att ge eleverna de bästa förutsättningarna. Vi har ett koncept där fritids är delaktiga i elevernas hela skoldag och tillsammans delar ni upp gruppen i mindre grupper vid flertal tillfällen under veckan. Detta skapar kvalitet och hög lärartäthet hos våra elever och de når goda resultat. Du ansvarar för att genomföra planering, undervisning, dokumentation och utvärdering av undervisningen tillsammans med ditt arbetslag. Tillträde 10/8.
Profilbeskrivning:Silverbäckens skola:
Vår skola ligger i Silverdal, i södra Sollentuna, cirka 15 minuter från Sthlm C med pendeltåg. Enheten erbjuder unika och inspirerande lokaler samt en härlig och lekvänlig gård, väl anpassad till barns olika behov. Vi har nära till naturen och vi arbetar med utepedagogik och är ute mycket, året runt. Vi använder skogen som klassrum och framför allt yngre elever har undervisning utomhus varje vecka. Hos oss på Silverbäcken kan man börja som sexåring och gå ändå till årskurs 9, vi har idag 490 elever på skolan.
Vi har en härlig atmosfär och arbetar aktivt för att ge alla medarbetare möjlighet till inflytande och delaktighet.
Välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt, tjänsten kan komma att tillsättas innan slutdatum passerat.
Dina kvalifikationer
Legitimerad och behörig lärare för årskurs 1-3
Tydlig ledare
Gillar att ständigt utvecklas och brinner för att undervisa
God förmåga att skapa relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare
Erfarenhet och intresse för digitala verktyg och system
Samarbetsförmåga och förhållningssätt att dela med sig av kunskap och erfarenhet för kollegialt lärande
Förmåga att planera och organisera sitt arbete
Har en tro på att eleverna lär sig av en varierad undervisning
Vi erbjuder: Fria pedagogiska måltider
Kläder för utomhusvistelse
Friskvårdsbidrag 3000 kr Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3879-44281029". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dibber Sverige AB
(org.nr 559115-3803), https://www.dibber.se/
252 69 SOLLENTUNA Arbetsplats
Dibber Sverige Jobbnummer
9985069