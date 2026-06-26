Lärarassistent till Sollefteå anpassade gymnasieskola
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2026-06-26
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Vill du göra skillnad – på riktigt? Hos oss i Sollefteå kommun bidrar du varje dag till att samhället fungerar, växer och utvecklas. Vi är nära 2000 kollegor som tillsammans skapar trygghet, service och framtidstro för kommuninvånarna.
Här får du mer än bara ett jobb: du blir en del av ett lag som präglas av mod, nytänkande och stolthet. Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas och påverka – och en arbetsmiljö som gör det lätt att hitta balansen mellan karriär och fritid. Som extra bonus får du tillgång till friskvårdsbidrag, fri längdskidåkning på Hallstaberget, gratis bad på flera av våra anläggningar och mycket mer.
Och kanske det bästa av allt: du får arbeta i en kommun där storslagen natur möter småstadens charm, där gemenskapen är stark och framtidstron tydlig.
Välkommen till Sollefteå – här gör vi skillnad, tillsammans.
Anpassade gymnasieskolan i Sollefteå ligger i samma byggnad som Sollefteå gymnasium som vi är väl integrerade i. Vi är en liten enhet med ca 15 st elever, tre lärare och 4 resurser som jobbar tätt ihop.
När vi behöver hjälp finns elevhälsan till stöd. Tack vare att vi är en del av en skola med många yrkesprogram kan vi pröva på att arbeta i såväl kök som verkstad och bygghall. Är du vår nya kollega?
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
I arbetet ska du, tillsammans med arbetslaget, planera och genomföra verksamhet för elever på anpassade gymnasieskolan. Som lärarassistent kommer du att ha ett tätt samarbete med mentorer/ämneslärare samt medarbetare i elevhälsan. Du kommer att delta i klassrummet med undervisande lärare och vid behov genomföra verksamhet med enskilda elever i mindre grupp. Vi följer eleverna under hela skoldagen, vi möter upp dem på morgonen när de kommer och ser att de tar sig hem med rätt transport efter avslutad skoldag.
Tillsammans med arbetslaget utvecklar du verksamheten och har god förmåga till att samarbeta med kollegor, skolledning och personal på andra program då flera av våra elever läser antingen integrerat eller kurser tillsammans med elever på nationella program.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att jobba i skola och möta elever i behov av stöd. Du har god förmåga att kommunicera med ungdomar samt att anpassa ditt arbetssätt till målgruppen. Erfarenhet av att arbeta med ungdomar med funktionsnedsättningar är meriterande. Anpassad gymnasieskola uppvisar stor flexibilitet för att eleverna utifrån sina förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Som lärarassistent kan du anpassa ditt arbetssätt efter elevernas behov och förutsättningar.
Flera elever använder tecken som stöd och vi ser gärna att du behärskar teckenspråk eller tecken som stöd. Du uppskattar självständigt arbete med god förmåga att hantera en föränderlig vardag. Du bidrar aktivt till trygghet och studiero i och utanför klassrummet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-11 260811 eller enl överenskommelse.
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från Polisens webbplats: http://polisen.se
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.
Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar du dig på länken www.offentligajobb.se
och skriver in dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mejl.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334435". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå Kommun
(org.nr 212000-2437)
Sollefteå (visa karta
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881 80 SOLLEFTEÅ Arbetsplats
Sollefteå kommun, Gymnasiet Kontakt
Bitr. rektor Sollefteå gymnasium
Linda Rundqvist linda.rundqvist@utb.solleftea.se 0620-68 24 56 Jobbnummer
9981090