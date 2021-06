Lärarassistent till Lorensborgsskolan - Malmö kommun - Barnskötarjobb i Malmö

Malmö kommun / Barnskötarjobb / Malmö2021-06-30Ref: 202119042021-06-30Som lärarassistenten på Lorensborg riktar sig denna tjänst mot fritidshemmet och skolan. Du kommer att att vara en resurs som kan stödja och avlasta lärarens uppdrag att undervisa både i skolan och på fritidshemmet. Befattningen är i huvudsak praktiskt utförande och har till största del rutinmässiga arbetsuppgifter. Uppdraget innebär mycket elevkontakter vilket förutsätter att medarbetaren uppträder som en god förebild för eleverna. Du kommer att vara en resurs under skoldagen vilket innebär att vara nära eleverna vid övergångar i samband med raster, olika undervisningslokaler samt övergångar mellan skola och fritidshem. Vi arbetar med Lorensborgsmodellen för att lyckas med detta arbete. Det innebär att att vi möter eleverna där de står och stödjer för att det ska lyckas på sin resa att utvecklas. I uppdraget kommer du också vara ett stöd för grundskollärare och grundlärare i fritidshem för att förbereda och ta fram material för olika aktiviteter. Du kan också vara behjälplig i genomförandet av olika aktiviteter tillsammans med elever. En del av uppdraget kommer att vara administrativt kopplat både till skolan och fritidshem. Det kan innebära närvarolistor, utskick, kopiering mm. Tjänsten utformas i samband med dig och dina nära kollegor kopplat till verksamhetens och elevernas behov.Vi söker dig som har en avslutad och godkänd gymnasieutbildning. Har du utbildning kring autism, diabetes eller NPF-diagnoser ser vi det som meriterande. Även en avslutad lärarassistentutbildning samt två års erfarenhet av att arbeta med barn och unga ser vi som meriterande. Har du dessutom erfarenhet av att arbeta tillsammans med elever som har autism, diabetes och NPF-diagnoser ser vi det som meriterande.För att vara lämplig för rollen som lärarassistent på Lorensborgsskolan behöver du kunna tolka sociala interaktioner hos elever. Du har en god förmåga att samarbeta och vara flexibel utifrån verksamhetens och elevernas behov. Du kan leda dig själv utifrån det uppdrag du får. Du har en god förmåga att möta elever på ett lågaffektivt sätt och kan skapa goda relationer med elever och kollegor samt vårdnadshavare.Välkommen med din ansökan!Om arbetsplatsenPå Lorensborgsskolan arbetar vi för att varje enskild elev utvecklar sitt personliga ledarskap så att de med framgång och utifrån sitt bästa jag får en positiv och utvecklande skolgång och i framtiden ett positivt och utvecklande yrkesliv. Vi arbetar för ett starkt ledarskap på vår skola, i varje klassrum, i varje medarbetare och i varje elev. Våra förväntningar bygger på en tro att varje enskild individ kan påverka sitt liv i en positiv riktning genom enkla handlingar i vardagen. Detta gör vi genom formativt arbete så att varje elev förstår nuläge såväl som nästa steg. Vi använder oss av Tydliga Utmanande och Rimliga mål. Vi använder digitala verktyg för att få ett förädlingsvärde i undervisningen, för att föra in skolan i hemmet, för en ökad transparens och för att få en rimlig arbetsbelastning. Vi delar framgångar och utmaningar med varandra för att nå nya insikter och lärdomar, vi delar med oss av vår klassrumspraktik och våra planeringar och utmanar varandra i vardagen. Vi utövar ledarskap genom att ha höga förväntningar på varandra, genom att visa omtanke om och respekt för alla vi möter under skoldagen och genom att ta ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö. Vi känner tillit till varandra och till att vår läroplan kommer att vägleda oss i vårt arbete. Lorensborgsskolan är en grundskola för elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger i centrala Malmö med närhet till Stadion och Pildammsparken. Vi har specialverksamheter; förberedelseklass, synverksamhet och Su autism.Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med 84 skolor, 6000 medarbetare och 34000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 2022-01-07
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2021-08-09
Vi kallar till intervju löpande så vänligen skicka din ansökan snarast möjligt.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2021-07-14