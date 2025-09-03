Lärarassistent till Härnösands gymnasium, anpassad lärmiljö
2025-09-03
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.
Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.
Härnösand är en del av Höga Kusten med världsarvsnaturen ständigt närvarande. Här har vi havet mitt i staden.
Stoltheten för vår plats är stor och gemenskapen stark. Skaparkraften ger innovativa företag och ett förenings- och kulturliv som lever på bredden och levererar på höjden.
I Härnösand finns tid för upplevelser tillsammans.Härnösands gymnasium är en skola med omkring 900 elever. Skolan erbjuder ett brett urval av nationella program och inriktningar, samt riksrekryterande utbildningar, introduktionsprogram och idrottsspecialiseringar. Verksamheten omfattar även anpassad gymnasieskola och kulturskola - vilket ger en mångsidig och stimulerande arbetsmiljö. Alla våra utbildningar är samlade på ett gemensamt skolområde på i Härnösand, vilket skapar en sammanhållen och kollegial arbetsmiljö med nära samverkan mellan program och personal.
Vid Härnösands gymnasium har alla elever en mentor samt klass-, och programtillhörighet. Vid Härnösands gymnasium läser elever på grundskole-, och gymnasienivå. Vid behov av stödinsatser under utbildningens gång utformas dessa i nära samverkan med elev och vårdnadshavare. En av de stödinsatser som skolan erbjuder är Oasen, en anpassad lärmiljö. Lärmiljön i Oasen är fysiskt utformad för att minska mängden intryck för eleven, möjliggöra återhämtning och en lugn miljö med enskilt arbete som grund.Publiceringsdatum2025-09-03Dina arbetsuppgifter
Som lärarassistent arbetar du tillsammans med speciallärare, lärare och elevhälsoteam för att i en tillgänglig lärmiljö stödja elever att genomföra skolarbete utifrån lärares planering. Mentorskap för ett antal elever ingår.Kvalifikationer
En eftergymnasial utbildning med inriktning mot pedagogik/specialpedagogik alternativt utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.Erfarenhet av att planera, genomföra och följa upp pedagogiska och sociala stödinsatser i skolmiljö miljö krävs, att möta elever utifrån skriftande förutsättningar och behov samt god kunskap om nationella styrdokument för skola.God kännedom om kompensatoriska hjälpmedel och strukturer som främjar hälsa och lärande krävs.Vi tror att det är viktigt att du som söker tjänsten är en trygg, kreativ och engagerad ledare, att dina styrkor är att skapa goda och tillitsfulla relationer, att du trivs med samverkan och tillsammansarbete, att du är flexibel och ser möjligheter, att du trivs med att ansvara för att genomföra de lösningar som olika situationer kräver. Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidare-anställning med semestertjänst, heltid. Tillträdesdatum: 1 december 2025.
För anställning krävs godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.
Välkommen med din ansökan!
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
- Visar giltig ID-handling.
- Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis.
- Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation.
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning.
Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
- Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Ersättning
Individuell lönesättning Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härnösands kommun
(org.nr 212000-2403), http://www.harnosand.se Arbetsplats
Härnösands Kommun Kontakt
Biträdande rektor
mikael Wiklund anna.bergman@harnosand.se mikael.wiklund@harnosand.se Jobbnummer
