Lärarassistent till friskola i Molkom
Nyed Friskola Ekonomisk Fören / Barnskötarjobb / Karlstad Visa alla barnskötarjobb i Karlstad
2026-03-19
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nyed Friskola Ekonomisk Fören i Karlstad
Vi söker lärarassistent till läsåret 2026/27. Arbetet är ett vikariat på heltid under minst 1 år med stora möjligheter till förlängning. Tillträde 10 augusti 2026.
Om dig
Du har gärna någon form av pedagogisk utbildning.
Du har ett pedagogiskt sinnelag och är starkt engagerad för elevers välmående, lärande och utveckling.
Du har vana av att arbeta med elever med särskilda behov och NPF. Även elever med utåtagerande beteende.
Vi ser gärna att du har utbildning för och/eller erfarenhet av att arbeta med Tecken som stöd.
Du har förmåga att arbeta självständigt med undervisning enskilt eller i mindre grupp utanför klassrummet.
Du har gärna erfarenhet från arbete på fritids och tycker om att skapa kreativa och engagerande aktiviteter för elever på fritidshemmet.
Du är samarbetsvillig och kommunikativ.
Du är tålmodig och lugn och kan bemöta elever med utåtagerande beteende på ett lågaffektivt sätt.
Du talar flytande svenska samt skriver och läser svenska obehindrat. Detta är viktigt då eleverna behöver stöd med språkinlärning.
Du delar föreningens vision, värderingar och mål.
Arbetslivserfarenhet är ett krav. Vi kommer endast att behandla ansökningar från personer med minst 2 års erfarenhet från arbete i skola samt med referenser.Publiceringsdatum2026-03-19Dina arbetsuppgifter
Stödja lärare med planering, förberedelse, efterarbete och genomförande av undervisning. Rastvärd, matvärd. Planering och undervisning i liten grupp och/eller enskilt, i samråd med klasslärare. Stöd till elever i klassrummet. Vikariera för lärare när denna är borta. Genomföra pedagogiska aktiviteter och ge elever på fritidshemmet omsorg och trygghet. Samarbeta med EHT, klasslärare och övrig personal för att utveckla verksamheten. Kartläggning, uppföljning och dokumentation av elevers lärande och utveckling. Kontakt och kommunikation med vårdnadshavare.
Om skolan:
Vi erbjuder en inspirerande, annorlunda och glädjefylld arbetsmiljö. Backa Friskola är platsen för dig som verkligen vill ägna dig åt en utmanande och kreativ pedagogisk verksamhet och vill ha tid att engagera dig för varje elev.
Ekologisk mat och miljö
Utomhuspedagogik och rörelse
Engagerade lärare som ser varje elev
Små klasser och utrymme för individen
NVC - Empatisk kommunikation
Att skolan har en holistisk grundsyn innebär att alla aspekter av människan ges plats - det mentala, det fysiska, det emotionella och det själsliga. Med denna inställning vill skolan stödja eleverna att växa upp som självkännande och kreativa individer rustade med förmåga att möta livets utmaningar och med kraft att själva välja hur de vill leva sina liv.Så ansöker du
Ansök genom att maila CV och personligt brev till hr@backafriskola.se
. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
E-post: hr@backafriskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärarassistent".
Detta är ett heltidsjobb.
Skolgatan 7 (visa karta
)
655 60 MOLKOM Arbetsplats
Backa Friskola Kontakt
Hr-ansvarig
Pontus Wikström hr@backafriskola.se 0760204704
9807177