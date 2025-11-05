Lärarassistent med bildkunskap till Mariaskolan
Fagersta kommun / Barnskötarjobb / Fagersta Visa alla barnskötarjobb i Fagersta
2025-11-05
, Norberg
, Skinnskatteberg
, Smedjebacken
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fagersta kommun i Fagersta
Fagersta ligger i norra Västmanland. Kommunen har en omfattande samverkan med närliggande kommuner. Det geografiska läget är mycket bra med närhet till ett stort befolkningsområde. I kommunen är vi idag cirka 13 100 invånare.
Välkommen till ett meningsfullt arbete och en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för utifrån kommunens gemensamma värdegrund; samarbete, trygghet, ansvar, respekt - STAR.
Hos oss har du möjlighet till bland annat friskvårdsbidrag och frikort till simhall, gym och utomhusbad.Publiceringsdatum2025-11-05Om företaget
Fagersta kommuns vision är att "Vi ska bli bäst på undervisning".
Alla elever ska utvecklas utifrån kunskapsmålen och sina egna förutsättningar. Välkommen att arbeta på en väl fungerande grundskola med erfarna, engagerade och utbildade lärare!
På Mariaskolan är vi cirka 50 medarbetare och 300 elever. Skolan har två arbetslag 1-3 respektive 4-6. Vardera lag har en arbetslagsledare. Förskoleklass och fritidshem är ett arbetslag. Skolan är tvåparallellig. I lågstadiet arbetar 3 lärare per årskurs. Mellanstadiet har ämneslärarsystem. I mellanstadiet arbetar också en elevcoach. Skolans elevhälsa består av 1 speciallärare & 1 lärare med specialkompetens samt 1 specialpedagog under utbildning, kurator, skolsköterska, biträdande rektor och rektor. Det finns tillgång till skolläkare och skolpsykolog. Vi har bibliotekarie i skolans fina bibliotek.
Vi arbetar med systematiskt kvalitetsarbete i form av modellen. Framtagna utvärderingsverktyg och årshjul har arbetats fram gemensamt i kommunens grundskolor.
För närvarande pågår kompetensutveckling inom Ska-arbetet och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt NPF-utbildning av all personal. Detta kommer att fortsätta kommande läsår.Dina arbetsuppgifter
Nu har du möjlighet att söka anställning på Mariaskolan. En väl fungerande F-6 skola med erfaren och engagerad personal.
Vi söker en lärarassistent till Mariaskolan i årskurs 4-6. I uppdraget som lärarassistent kommer du att avlasta lärare i flera olika arbetsuppgifter. Exempel är gå med klasser/grupper till idrott, simning, rastvakter och andra aktiviteter. Vara behjälplig i rättning, hantera viss dokumentation med mera. I uppdraget ingår även att ha mindre grupper i ämnet bild. Du fyller upp din tid på skolans fritidsverksamhet. Det kan även förekomma att du vikarierar för lärare vid frånvaroKvalifikationer
Lärarassistentutbildning eller barnskötarutbildning och eller erfarenhet av arbete med elever/barn. God svenska i tal och skrift.
Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Du står för god etik och sunda värderingar. Du försvarar lika möjligheter både inom organisationen och samhället i stort.
Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.
Du har förmågan att anpassa dig till förändrade förhållanden. Du uppmuntrar och stödjer förändringsinitiativ. Du har lätt för att anpassa ditt beteende i förhållande till andra människors behov. Övrig information
Tillträde 260108 till och med 260612 med eventuell förlängning.
Anställningen är en semestertjänst.
För anställning krävs uppvisande av utdrag från Polisens belastningsregister. Detta ska uppvisas vid eventuellt intervjutillfälle.
Vi tillämpar löpande rekrytering, tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Vi eftersträvar en god åldersspridning och ser positivt på sökande ur alla åldrar. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Fagersta kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökande med kunskaper i finska i tal och skrift.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/123". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fagersta kommun
(org.nr 212000-2106) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Mariaskolan Kontakt
Theresia Öijar 0223-44441 Jobbnummer
9589182