Lärarassistent eller elevassistent till gymnasiesärskolan - Härnösands Kommun

Härnösands Kommun / Barnskötarjobb / Härnösand2021-06-27Vi är medarbetare, kollegor och vänner med hjärta för Härnösand. Tillsammans gör vi skillnad för människor - dygnet runt. Med glädje delar vi med oss av vår kunskap och service i våra olika yrkesroller.I Härnösand har vi tagit #metoo vidare till #WeDo. Vi vill skapa en hållbar arbetsplats och kommun där alla kan känna sig trygga och ha framtidstro.Nu söker vi positiva, ansvarstagande och engagerade människor som vill vara med och bygga en hållbar framtid i Härnösand.Gymnasiesärskolan har två inriktningar: nationella program och individuellt program. Denna profil avser lärarassistent inom nationella program eller elevassistent inom det individuella programmet, beroende på kompetens hos sökande.2021-06-27Uppdraget grundar sig i läroplanens kapitel 1 och 2 och innefattar i stora drag följande:Avlasta lärare arbetsuppgifter som kan göras av annan som träffar eleverna dagligen.Tillsammans med övrig personal arbeta för att utveckla elevers lärandeElevstöd utifrån elevbehovArbete med trygghet och studieroDelta i arbetslagets planeringTill uppdraget som lärarassistent tillkommer uppgifter som överenskoms tillsammans med rektor.Uppdrag som elevassistent riktas mot specifik elev och innebär främst att vara ett fysiskt nära och tryggt stöd till elev med grav funktionsnedsättning. Bistå vid toalettbesök, matning (inkl. sond-), hjälpa eleven till lagom aktivitet, tolka närmiljön syn- hörsel och känselmässigt. Omvårdnad. Utifrån elevens behov ser vi gärna manliga sökande då arbetet innebär att följa eleven till simhall och bistå vid omklädnad och intimhygien.Du bör ha stor förmåga till lyhördhet, ett positivt sinnelag, förmåga att möta människor och ge stöd samt till flexibilitet under sin arbetsdag. Arbetet innebär konstanta möten med elever och kolleger vilket kräver god förmåga att anpassa kommunikationen efter mottagaren. Du behöver både kunna arbeta självständigt och samverka i arbetslag. Verksamheten använder sig av AKK, vilket är meriterande om du behärskar.Relevant utbildning är tex barnskötare, lärarassistent eller elevassistent. Om sådan utbildning saknas är relevant erfarenhet av att arbeta med särskolans målgrupp ett krav. God erfarenhet av att arbeta med elever med intellektuell funktionsnedsättning och andra funktionsnedsättningar är också ett krav. Meriterande är erfarenhet av att arbeta inom gymnasiesärskolan. Vi ser gärna att du är bekväm med och hanterar den digitala och tekniska utrustning som idag används i skolan.Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och det kommer att vara avgörande för om en elevassistent eller en lärarassistent anställs.Varaktighet: 210816-220621, 100%, SemestertjänstTillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.Fackliga representanter nås via växel, 0611-348000Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet - i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt.Varaktighet, arbetstidVisstidsanställning 20210816-20220621 Ej specificeratLön enligt gällande avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-23Härnösands kommun5831936