Lärarassistent 60%
Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Stockholms Universitet / Pedagogjobb / Stockholm Visa alla pedagogjobb i Stockholm
2026-07-02
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Folkuniversitetet är huvudman för en gymnasieskola i Stockholms innerstad - Kungstensgymnasiet. Vi erbjuder Sam-sam, Sam-beteende, Ek-ek, Ek-juridik samt Estetiska programmet, med profilering mot fotografi. Gymnasieskolan har ca 670 elever hösten 2026. I byggnaden finns också en mängd andra utbildningar och kurser t ex Fotoskolan Stockholm. Vi har en internationell profil och söker ämnesövergripande kopplingar som manifesteras i återkommande arbete i projektform. Vår elevsyn bygger på en tilltro till människans inneboende möjligheter och vi betonar grupprocessen som en gynnsam förutsättning för individens lärande. Vår höga ambitionsnivå gör arbetet utvecklande och stimulerande. Vi står för att arbetslaget gör den enskilde läraren ännu lite bättre.
Vi söker en lärarassistent till höstterminen. Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 60% men provanställning i sex månader.
Syfte med funktionen är att tillföra skolan olika typer av stödfunktioner utifrån vilka behov som finns. Huvuduppgifter i tjänsten är att vikariera tillfälligt, jobba med stöd av enskilda elever i samarbete med specialpedagog, assistera lärare t ex under lektioner och hjälpa administrationen vid arbetstoppar. De administrativa arbetsuppgifterna kan t ex vara att administrera vid utskick, rapportera in reslutat och statistik, dela ut och samla in kursböcker och hjälpa till med enklare schemaläggning och vaktscheman inför nationella prov.
Vi vill att du har erfarenhet av att arbeta i skolmiljö och att du har goda kunskaper i svenska språket. Du behöver även vara en flexibel stresstålig person då dina arbetsuppgifter är mycket varierande och kan komma att prioriteras om med kort varsel. Vi hoppas även att du värdesätter möjligheten att arbeta i en stor och mångfacetterad utbildningsorganisation.
Vi kommer att intervjua löpande.
Du kan läsa mer om oss på vår hemsida www.kungstensgymnasiet.se
Kontakt:
Rektor Karin Lennermark karin.lennermark@folkuniversitetet.se
070 169 77 11 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Stockholms Universitet
, https://www.folkuniversitetet.se/
113 59 STOCKHOLM Arbetsplats
Folkuniversitetet - Region Öst Jobbnummer
9988870