Lärarassistent
Västerviks kommun / Pedagogjobb / Västervik Visa alla pedagogjobb i Västervik
2026-06-29
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerviks kommun i Västervik
Östra Ringskolan, Satelliten
Vi söker nu en lärarassistent till Östra Ringskolan, Satelliten.
Tjänsten avser placering på Satelliten som är en särskild undervisningsgrupp belägen en liten bit ifrån Östra Ringskolan. På Satelliten finns elever som har behov av ett mindre sammanhang, som kan behöva extra stöd i ett eller flera ämnen på en annan plats än stora skolan. Elevernas behov styr deras skoldag.Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Som lärarassistent bistår du läraren i undervisningen. Du stöttar enskilda elever och mindre elevgrupper i det dagliga skolarbetet utifrån eleven/elevernas enskilda behov. I uppdraget ingår en tät kontakt med elev och vårdnadshavare.
Tjänsten är en uppehållstjänst.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad lärarassistent eller har annan relevant eftergymnasial utbildning inom t.ex pedagogik, beteendevetenskap.
Vi ser det som meriterande med tidigare arbetslivserfarenhet av elever i behov av särskilt stöd, gärna på högstadiet.
Du har god förmåga att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är flexibel och ser lösningar för situationer som kan uppstå under skoldagen.
Då du kommer att arbeta tätt tillsammans med vår lärare på Satelliten är det viktigt att du är en lagspelare som tycker om att hjälpas åt och ställa upp för elevernas och verksamhetens bästa, för att tillsammans lösa er uppgift.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.Övrig information
Tjänsten omfattas av registerkontroll. Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
Provanställning kan komma att bli aktuellt för tjänsten.
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik. Besök även den här länken för mer information: https://www.vastervik.com/flytta-till-vastervik/hittahem/
Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss
Välkommen med din ansökan!
Information
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUF 110-26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks Kommun
(org.nr 212000-0779)
Fabriksgatan 21 (visa karta
)
593 80 VÄSTERVIK Arbetsplats
Västerviks kommun Kontakt
Sveriges Lärare vastervik@sverigeslarare.se 010-355 40 96 Jobbnummer
9984134