Lärara i bild till Spångbergsgymnasiet
Filipstads kommun / Gymnasielärarjobb / Filipstad Visa alla gymnasielärarjobb i Filipstad
2026-06-15
, Hällefors
, Nacka
, Munkfors
, Kristinehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Filipstads kommun i Filipstad Publiceringsdatum2026-06-15Beskrivning
Spångbergsgymnasiet i Filipstad har tio nationella program samt introduktionsprogram IM. Totalt går ca 300 elever/studerande på skolan. Oavsett program arbetar vi tillsammans som en enhet, med samma värderingar.
Att jobba med ungdomar på väg ut i vuxenlivet och vuxna som höjer sin kompetens är det bästa vi vet! Vill du vara med i vårt team?Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill undervisa i bild på introduktionsprogrammen samt inom ramen för individuellt val på gymnasienivå med kurser/ämnen inom Bild. Tjänsten är på 20 % och förlagd till måndagar. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad och behörig för tjänsten. Du behöver vara flexibel och kunna ta stort ansvar för att skapa ett tjänsteinnehåll utifrån verksamhetens varierande behov. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och att du är intresserad av samarbete och utveckling.
Vi söker dig som är positiv, nyfiken och reflekterande. Du ska ha en god förmåga att kommunicera och samarbeta med så väl elever som vårdnadshavare och kollegor. Du är strukturerad och vill arbeta för att utveckla kvalitet i utbildningen och skapa goda lärmiljöer.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Filipstad möter du en lugn miljö och en vacker natur. Vi erbjuder ett aktivt föreningsliv och möjlighet till många fritidsaktiviteter såväl kulturella som sportaktiviteter. Filipstads kommun är en stor arbetsgivare med ca 1 100 tillsvidareanställda. Här satsar vi på våra medarbetare, till exempel genom att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfri träning och friskvårdsaktiviteter, läs mer om detta på www.filipstad.se/friskvard
Leva i Filipstad är lätt! Läs mer om hur du kan få ut mer av livet genom att arbeta och bo i Filipstad på movetofilipstad.se. Vi har även goda pendlingsmöjligheter med buss (Exempelvis Filipstad - Karlstad).
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Filipstads Kommun
(org.nr 212000-1876), http://www.filipstad.se/ledigajobb
Fogdevägen 2 (visa karta
)
682 27 FILIPSTAD Arbetsplats
Barn och utbildningsförvaltningen, Spångbergsgymnasiet Kontakt
Ann-Christin Bengtsson ann-christin.bengtsson@filipstad.se 072-5990353 Jobbnummer
9963320