Lantmäterikonsult/Fastighetsrättslig specialist
2026-04-22
Företaget
Söllscher Lantmäterikonsult är ett Lundabaserat företag som arbetar med konsultuppdrag inom områdena stadsutveckling, infrastruktur och naturvård. Vi har uppdrag över hela Sverige. Idag är vi sju medarbetare varav sex konsulter och en administratör.
Hos oss på Söllscher Lantmäterikonsult får du möjlighet att jobba med varierande, spännande och intressanta uppdrag från bland annat stat, kommuner och privata aktörer. Du planerar själv ditt arbete och erbjuds en hög grad av frihet under ansvar. Alla ärenden har sina utmaningar och sin komplexitet varför vi ofta tar hjälp av varandras kompetens och erfarenhet för att diskutera frågeställningar som vi stöter på. Vi har ett öppet arbetsklimat som uppmuntrar diskussioner och kompetensutbyte mellan konsulterna vilket i sin tur leder till goda prestationer. Vi ser positivt på nya idéer och perspektiv från våra anställda som kan utveckla och berika vår verksamhet.
Vi eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. För oss på Söllscher Lantmäterikonsult är etik och moral viktiga ledord för att bibehålla ett vänligt och inkluderande arbetsklimat.
Om du är en driven och flexibel problemlösare som har lätt för att skapa relationer kan detta vara tjänsten för dig.
I din roll som lantmäterikonsult ingår en mängd varierande arbetsuppgifter som till exempel markförhandling och intrångsersättning, exploateringsprojekt, markförvaltning, fastighetsutveckling, upprättande av fastighetsrättsliga avtal, plangenomförande, fastighetsrättslig rådgivning, ombud vid lantmäteriförrättning, fastighetsrättsliga utredningar, arbete med skadereglering, ombud vid fastighetsrättslig tvist i domstol m.m.Kvalifikationer
Vi söker dig som
• har en examen från universitet eller högskola med inriktning lantmäteri/samhällsbyggnad eller juristexamen med inriktning mot fastighetsrätt, alternativt annan akademisk utbildning som vi sammantaget bedömer likvärdig
• har minst tre års relevant arbetslivserfarenhet såsom lantmätare, exploateringsingenjör, markförhandlare, projektutvecklare eller liknande
• kan uttrycka dig väl på svenska såväl i tal som i skrift eftersom du kommer att upprätta rättsliga dokument i arbetet
Det är meriterande om du
• har körkort för personbil
Vi söker dig som har god samarbets- och kommunikationsförmåga med en portion pedagogisk talang eftersom jobbet som konsult innebär samverkan med många aktörer. Som person är du trygg i en förhandlingssituation och har lätt för att förmedla kunskap till din omgivning både i tal och skrift. Du är kvalitetsmedveten och strukturerad med förmåga att arbeta självständigt och noggrant.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Hur du ansöker
Om du tycker att tjänsten passar väl in på dina kvalifikationer och på hur du vill arbeta är du välkommen att skicka in din ansökan med CV till info@sollscherlantmateri.se
.
Välkommen med din ansökan!
Praktisk information
Anställningsform: heltid
Tillträdesdag: hösten 2026, kan diskuteras
Placering: Lund Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
E-post: info@sollscherlantmateri.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söllscher Lantmäterikonsult AB
(org.nr 559020-9846)
Grönegatan 7 1TR (visa karta
)
222 24 LUND Kontakt
Patrik Carlsson patrik.carlsson@sollscherlantmateri.se 070-730 86 38 Jobbnummer
