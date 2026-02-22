Lantbruksråd till Sveriges ambassad i Peking
2026-02-22
eller i hela Sverige
Sekretariatet för EU och internationella frågor, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Har du gedigen kunskap och praktisk erfarenhet av både internationellt arbete, handelspolitik och av svensk livsmedelssektor? Då erbjuder vi en stimulerande och variationsrik tjänst med omfattande samarbeten, breda kontaktytor och en professionell arbetsmiljö präglad av hög utvecklingstakt.
Lantbruksrådet ska i nära samråd med den övriga verksamheten på ambassaden i Peking verka för och främja svensk export inom de gröna näringarna. Det handlar framför allt om insatser för ett ökat marknadstillträde för svenska livsmedels-, jordbruks- och skogsprodukter. Du förväntas agera operativt, effektivt och problemlösande i enskilda, ofta tekniska, fall av hinder för svensk livsmedels-, jordbruks- och skogsexport till Kina. Rådet förväntas ha en nära kontakt med kinesiska myndigheter samt företräda Sverige i en rad olika sammanhang centralt eller ute i landet.
Lantbruksrådet förväntas vidare agera både som en del i ett koordinerat arbete och på eget initiativ. Ett nära samarbete med Regeringskansliet, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Skogsstyrelsen, Business Sweden och Kommerskollegium samt andra aktörer i Sverige och i Kina, inte minst EU-delegationen och andra EU-länder på plats i Peking, är en förutsättning för framgång i rollen. Vidare förväntas lantbruksrådet kunna analysera och peka ut behov för ytterligare svenskt agerande för att undanröja handelshinder inom de gröna näringarna. I arbetsuppgifterna ingår även att bevaka relevant politikutveckling i Kina och hålla kontakt med kinesiska motparter för att främja den bilaterala relationen.
Din bakgrund
Vi söker dig som har en akademisk examen inom ett relevant område och erfarenhet av arbete med handelsfrågor eller exportfrämjande. Du har tidigare arbetat inom Regeringskansliet eller annan relevant svensk myndighet och har dessutom internationell erfarenhet. För tjänsten krävs även god kunskap om svensk förvaltning, inklusive Regeringskansliet och dess arbetssätt.
Meriter för tjänsten omfattar erfarenhet av samarbete eller kontakter med kinesiska myndigheter, särskilt inom handel med livsmedel, jordbruksprodukter eller skog. Även erfarenhet av arbete med exportfrågor inom näringslivet, gärna med koppling till livsmedels- eller skogsnäringen, utgör en viktig merit. Därtill ses insyn i de gröna näringarna samt tidigare tjänstgöring vid utlandsmyndighet som meriterande. Kunskap om något av Landsbygds- och infrastrukturdepartementets politikområden och om de internationella handelspolitiska regelverken är också meriter. Slutligen värdesätts kunskaper i kinesiska och god förståelse för kinesisk förvaltning.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
I den här tjänsten är det viktigt att du har en god förmåga att ta initiativ samt att skapa och upprätthålla kontaktnät. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang, där du både bygger nya kontakter och underhåller befintliga relationer. Du uppvisar gott omdöme och kan bedöma svåra situationer och målkonflikter i en ibland komplex politisk miljö. Dessutom har du ett tydligt intresse för att arbeta med tekniska och sektorsspecifika frågor.
Övrigt
Befattningen avser en tidsbegränsad anställning med ett förordnande om 3 år inledningsvis, med möjlighet till förlängning. Tillträde augusti 2026 eller enligt överenskommelse. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. För anställningen krävs svenskt medborgarskap.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Fredrik Alfer, sekretariatet för EU och internationella frågor. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Carl Garellick. Fackliga kontaktpersoner är Lars Arell för Saco och Ivian Paulino Lorenzo för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 16 mars 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör landsbygd, livsmedel och areella näringar, regional utveckling, transporter och infrastruktur samt bostäder och samhällsplanering. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
