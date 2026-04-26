Lantarbetare / traktorförare sökes
2026-04-26
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
FarCon står för Farming & Construction och vi är ett företag verksam inom lantbruk & entreprenad. Vi är verksamma i och omkring Eskilstuna. Vi utgår från Närsjö gård som är vår bas, där lantbruket bedrivs med nöt och spannmålsodling.
Entreprenaden består av lantbruk, anläggning, vägunderhåll och grönyteskötsel.
Vi utvecklas i vårt lantbruk och arbetslaget behöver därför förstärkning till vår dikoproduktion och växtodling. Vi brukar idag ca 100ha åker, med spannmål och vallproduktion. Diko produktionen består av ca 70 kor med slutuppfödning av kalvar. Utöver detta utför vi lantbrukstjänster åt andra bönder.Publiceringsdatum2026-04-26Arbetsuppgifter
Dagliga driften gällande växtodlingen samt utföra uppdrag åt våra kunder.
Utföra service och underhåll på lantbrukets maskiner, delta i vall skörd och spannmåls skörd
Andra delar av företagets verksamhet kan komma att ingå i dina arbetsuppgifter.
Du kommer att ha möjlighet att påverka verksamheten.
Om dig: Du är en positiv och social person som har ordningssinne och inte rädd för att hugga i. Du arbetar lika bra i team som självständigt. Det är viktigt att du hjälper oss att vårda relationen med våra kunder.Kvalifikationer
Traktorkort
Meriterande:
Lantbruksutbildning
Svets kunskap
C-kort,
Förarbevis lastmaskin,
Motorsågskörkort
Kul humor
Tjänsten är en säsongsanställning på heltid. Anställnigen varar tills skördarna är inne och sådden är klar (31/10-2026), Helg jobb förekommer. Om du är rätt person kan anställningen förlängas.
Lön enligt överenskommelse, kollektivavtal finns.
Skicka in din ansökan till farconab@outlook.com
senast den 15/5-2026
Vi ser gärna att du börjar snarast men även det är enligt överenskommelse.
Vid frågor tveka inte att ringa Oscar 0703090292 Så ansöker du
E-post: farconab@outlook.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Farcon AB
635 13 ESKILSTUNA
VD
Oscar Wulff farconab@outlook.com 070-3090292
