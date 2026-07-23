Lantarbetare mjölk
Normark, Anna / Växtodlarjobb / Sollefteå Visa alla växtodlarjobb i Sollefteå
2026-07-23
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Vi har en mjölkgård i det natursköna Junsele i norra Västernorrland och nu söker vi personal pga sjukdom. Personen vi söker ska vara en som är självständig och plikttrogen person som tål lite skit under naglarna !
All information står och är på svenska så du ska kunna läsa och förstå svenska.
Jobbet innebär delade turer och kroppsligt arbete. Till att börja med är det en tjänst på 75% men kan utökas till 100% under hösten.
Du bör vara intresserad av djur och deras bästa. så att dom kan producera din lön.
Du bör vara beredd att flytta till Junsele eller dess närhet.
Tillträde omgående.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
via e-post
E-post: lammanna@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Normark, Anna
Västbyn 131 (visa karta
)
883 71 JUNSELE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Anna Normark Jobbnummer
10009854