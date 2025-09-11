Lant och skördearbetare sökes

Bröderna Sibbesson AB / Skogsjobb / Bromölla
2025-09-11


Vi är ett familjeföretag i norra delen av Bromölla Kommun. Vi odlar jordgubbar, hallon och grönsaker såsom broccoli, vaxbönor och dill.
Vi säljer våra produkter över hela södra Sverige.

Vi söker personal till lantarbete, plantering och skördearbete under säsongen 2026.
20 tjänster med start i mars 2026.
Arbetet innefattar iordningställande av fält, plantering, skördearbete, ogräsrensning och andra uppgifter tillhörande odling av jordgubbar, hallon och grönsaker på friland och i tunnelsystem.
Tjänsten startar i mars och avslutas i augusti.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: ansok@sibbesson.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bröderna Sibbesson AB (org.nr 556747-1510)
Lillesjövägen 51 (visa karta)
295 94  NÄSUM

Arbetsplats
Bröderna Sibbesson AB

Jobbnummer
9503173

