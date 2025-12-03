Lant och skördearbetare sökes

Bröderna Sibbesson AB / Skogsjobb / Bromölla
2025-12-03


Vi är ett familjeföretag i norra delen av Bromölla Kommun. Vi odlar jordgubbar, hallon och grönsaker såsom broccoli, vaxbönor och dill.
Vi säljer våra produkter över hela södra Sverige.

Vi söker personal till plantering och skördearbete under säsongen 2026.
35 platser med start i maj och 120 platser med start i juni.
Arbetet innefattar plantering, skörd, ogräsrensning och andra uppgifter tillhörande odling av jordgubbar, hallon, broccoli och grönsaker på friland.
Säsongen startar i maj och avslutas i september/oktober.
Boende kan ordnas.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
E-post: ansok@sibbesson.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skördearbetare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bröderna Sibbesson AB (org.nr 556747-1510)
Lillesjövägen 51 (visa karta)
295 94  NÄSUM

Arbetsplats
Bröderna Sibbesson AB

Jobbnummer
9625975

