Lant och skördearbetare sökes
2025-10-09
Vi är ett familjeföretag i norra delen av Bromölla Kommun. Vi odlar jordgubbar, hallon och grönsaker såsom broccoli, vaxbönor och dill.
Vi säljer våra produkter över hela södra Sverige.
Vi söker personal till plantering och skördearbete under säsongen 2026.
45 platser med start i April.
Arbetet innefattar plantering, skörd, ogräsrensning och andra uppgifter tillhörande odling av jordgubbar, hallon, broccoli och grönsaker på friland.
Säsongen avslutas i september/oktober.
Boende kan ordnas.
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
E-post: ansok@sibbesson.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skördearbetare".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556747-1510)
Lillesjövägen 51
)
295 94 NÄSUM
Bröderna Sibbesson AB Jobbnummer
9547866