Länsveterinär
Länsstyrelsen I Örebro Län, Enheten Veterinär Och Djurskydd / Veterinärsjobb / Örebro Visa alla veterinärsjobb i Örebro
2026-07-08
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På Landsbygdsavdelningen arbetar vi för att Länsstyrelsen ska nå målen i regeringsuppdragen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Vi ska aktivt bidra till robusta och attraktiva landsbygder genom god viltförvaltning och djuromsorg, ökad hållbar livsmedelsproduktion och fler konkurrenskraftiga företag.
Länsveterinärer är placerade på enheten Veterinär och djurskydd tillsammans med djurskyddshandläggare som kontrollerar och säkerställer ett gott djurskydd i länet.Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Som en av två länsveterinärer kommer ni att tillsammans ansvara för de veterinära frågorna för hela länet. Arbetsuppgifterna är varierande och av olika karaktär. En betydande del av arbetet är administrativa uppgifter. Tillsyn, kontroll och ärendehandläggning innebär planering, genomförande, uppföljning och återrapportering.
Omvärldsbevakning, information och samverkan är en annan del av arbetet som innebär många kontakter med såväl andra myndigheter som organisationer, verksamhetsutövare, veterinärer och allmänhet. Vi erbjuder ett intressant och omväxlande arbete där arbetet stundtals är händelsestyrt.
Arbetsuppgifterna innefattar till exempel:
Tillsyn av djurhälsopersonal
Kontroll av hygien i veterinära verksamheter, gårdar och besöksverksamheter med djur
Kontroll av läkemedel på gård
Kontroll av animaliska biprodukter (ABP)
Kontroll av seminverksamhet med djur
Kontroll av hästpass
Regionalt smittskyddsansvar
Beredskap för smittsamma sjukdomar hos djur och sjukdomar som kan spridas från djur till människa
Övervakning av kontrollprogram för djursjukdomar
Vara stöd i djurskyddsärenden som enheten hanterar
Handlägga djurförbudsärenden
Livsmedel i primärproduktionen och samordning av kommunal livsmedelskontroll
Veterinärorganisation vid höjd beredskap
Svara på frågor i veterinära ärenden både internt och externt
Anställningen kan även omfatta andra arbetsområden som finns på enheten. Arbetet innebär en del resor till verksamheter i samband med tillsyn och arbetet kan också innebära kontakter med utsatta människor i samband med handläggning av djurförbudsärenden.
Vi erbjuder ett arbete för dig som vill utvecklas i rollen som veterinär. Det ställer krav på att du är intresserad, tycker om att lära dig nya saker och att utvecklas inom yrkesområdet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en svensk veterinärlegitimation. Yrkeserfarenhet inom något veterinärt område är meriterande. Du bör också ha kunskap om svensk lagstiftning inom det veterinära området. Du har även grundläggande kunskaper inom IT/Office och har goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din personlighet passar i arbetsgruppen. Som person behöver du vara lyhörd, ha en god kommunikativ förmåga och vara bra på att uttrycka dig både i tal och skrift. Arbetet förutsätter en god samarbetsförmåga i såväl interna som externa relationer och att du är flexibel och har ett prestigelöst förhållningssätt. Du har god förmåga att ta initiativ, vara drivande samt att på ett effektivt och självständigt sätt genomföra ditt arbete mot fastställda tidsplaner. Du har förmåga att prioritera även i tidspressade arbetssituationer och när förutsättningarna förändras. Du arbetar strukturerat och rättssäkert och känner dig bekväm att kunna ställa de krav som ibland behövs inom arbetet och i synnerhet i samband med tillsynsbesök.
Det är viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.
Körkort för personbil krävs då resor i tjänsten förekommer.
Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning.
Länsstyrelsen erbjuder flexibelt arbetsliv vilket handlar om att skapa förutsättningar för en god
måluppfyllelse i verksamheten och en god balans mellan arbete och fritid för våra medarbetare. Det innebär att du utifrån verksamhetens behov kan jobba hemifrån del av arbetstiden. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 9 augusti 2026.
Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 kompetenta kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.
Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län".
Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Örebro Län
(org.nr 202100-2403), https://www.lansstyrelsen.se/
Östra Bangatan 11 (visa karta
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701 86 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen I Örebro Län, Enheten Veterinär Och Djurskydd Kontakt
Åsa Lindin, SACO-S asa.lindin@lansstyrelsen.se 010-2248000 Jobbnummer
9997395