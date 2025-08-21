Länsmuseet Gävleborg söker kafé- och entrévärd
2025-08-21
Sätt din prägel på museets kafé!
På Länsmuseet Gävleborg arbetar vi för att kulturarvet ska betyda mer för fler. Vi är verksamma i hela Gävleborgs län. Museet har ca 30 anställda som tillsammans arbetar med utställningar, programverksamhet, samlingsförvaltning, kulturmiljövård och värdskap. Museibyggnaden i centrala Gävle är navet i vår verksamhet, tillsammans med våra föremålsmagasin på Brynäs.
Vi söker dig som vill utveckla och driva museets fina kafé!
Länsmuseet har idag en enklare kaféverksamhet som ska utvecklas. Sortimentet ska breddas och kaféet ska bli en naturlig samlingspunkt i Gävle. Vi värdesätter det lokala, ekologiska och genuina - det ska kännas och smaka att du är på Länsmuseet Gävleborg. Mathantverk och lokal förankring är av stor betydelse i våra planer för utvecklingen av kaféet. På samma sätt som ett konstverk ska vara en upplevelse för sinnet ska du kunna ta del av en smakupplevelse i vårt kafé.
Ditt uppdrag
Det huvudsakliga arbetet blir att utveckla museets kaféverksamhet och utbud med lättare servering samt ansvara för löpande ordinarie arbetet i kaféet. Arbete i entré, kassa och butik förekommer, liksom arbete med evenemang, konferenser och middagar/event. Publiceringsdatum2025-08-21Kvalifikationer
Vi söker dig som:
har erfarenhet av och kunskap om arbete med livsmedel och hygien
har väldokumenterad erfarenhet av kafé/catering
är van att arbeta bakom disk och med kassa
har datorvana och är en god administratör
har ambition och driv
är ansvarstagande och självgående
är kommunikativ och serviceinriktad
har B-körkort.
Du kommer att ingå i ett arbetslag med entrépersonal som möter besökare, turister, skolklasser, lärare och gäster. Arbetslaget leds av en samordnare. Vi lägger stor vikt på värdskap och bemötande. Länsmuseet Gävleborg är en InfoPoint.
God svenska och engelska är ett krav, extra språkkunskaper är meriterande.
Barristakunskaper är meriterande.
Anställningsform
Tillsvidare med tillträde efter överenskommelse
Omfattning
80%
Arbete på kvällar och helger kan förekomma i enstaka fall. Ersättning
Lön efter överenskommelse. Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning.
För mer information om tjänsten
Jonas Westlund, avdelningschef för Kommunikation och publika möten jonas.westlund@xlm.se
Facklig företrädare
Beatrice Jeppeson, Vision beatrice.jeppeson@xlm.se
Sista ansökningsdag
2025-09-15
Intervjuer kan ske löpande innan sista ansökningsdag.
Ansökan med CV och personligt brev skickas som PDF till:lansmuseetgavleborg@xlm.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: lansmuseetgavleborg@xlm.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan kafé- och entrévärd". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Länsmuseét i Gävleborgs län
802 50 GÄVLE Arbetsplats
Museet Kontakt
Avdelningschef Kommunikation och publika möten
Jonas Westlund jonas.westlund@xlm.se Jobbnummer
9468370