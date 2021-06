Länsjurist, vikariat - Länsstyrelsen I Kalmar Län - Administratörsjobb i Kalmar

Länsstyrelsen I Kalmar Län / Administratörsjobb / Kalmar2021-06-30På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi.Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Länsstyrelsen Kalmar län bli Sveriges bästa länsstyrelse.Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/ 2021-06-30Tjänsten innebär i huvudsak - men inte uteslutande - att handlägga överklaganden av kommunala beslut enligt miljöbalken m.fl. författningar och överklagande av kommunala beslut enligt plan- och bygglagen. Handläggningen innebär att hantera ärenden från dess uppkomst och genom hela förvaltningsprocessen till föredragande av ett beslutsförslag för den som är beslutande. Tjänsten innebär också handläggning av andra rättsområden samt juridisk rådgivning till övriga medarbetare på hela myndigheten.Vi söker dig som har juristexamen och erfarenhet av juridisk myndighetshandläggning. Det är meriterande med erfarenhet från annan länsstyrelse med handläggning av överklaganden av kommunala beslut enligt miljöbalken och/ eller PBL.Vi söker dig som har mycket god förmåga att formulera dig i både tal och skrift.Personliga egenskaper:Du är prestigelös och är öppen för att ta in andras synpunkter.Du har god samarbetsförmåga och förmåga att vara flexibel. Detta för att bidra till gruppen och kunna organisera arbetet efter nya förutsättningar och mål.Du har förmåga att hantera flera komplexa arbetsuppgifter samtidigt och om så krävs själv prioritera arbetet.Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till vårt goda arbetsklimat.För tjänsten krävs körkort, klass B.Tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass. Anställningen kommer att föregås av en säkerhetsprövning samt registerkontroll. Svenskt medborgarskap samt godkänd säkerhetsprövning är ett krav. Läs mer om registerkontroll och säkerhetsklass här: https://www.sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd/personalsakerhet/registerkontroll-och-sakerhetsklass.html. Frågor om säkerhetsprövning samt registerkontroll görs till kontaktperson.ÖVRIGTVi erbjuder Dig en unik arbetsplatsfylld av kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsfunktioner. Länsstyrelsens står just nu inför många intressanta utmaningar och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi har en god arbetsmiljö, bra personalsociala förmåner och stora möjligheter till flexibel arbetstid. Vi välkomnar mångfald och ser jämställdhet som en självklarhet.Som anställd innebär det att du kommer att krigsplaceras vid Länsstyrelsen i Kalmar län.Vi undanber oss alla erbjudanden omannonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.Vi har i rekryteringen valt att använda oss av Visma recruit som rekryteringsverktyg och kommer således inte hantera ansökningar via e-post eller post.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Vikariat, ett år, med start omkring 1 november 2021.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-01Länsstyrelsen i Kalmar län5837581