Länsjurist
Länsstyrelsen i Västernorrlands län / Juristjobb / Härnösand Visa alla juristjobb i Härnösand
2025-10-29
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Västernorrlands län i Härnösand
, Kramfors
eller i hela Sverige
Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Vi arbetar för hållbar utveckling i hela länet och för att genomföra de uppdrag vi får från riksdag och regering så klokt och effektivt som möjligt. Hos oss gör du stor samhällsnytta.
Vi erbjuder dig en bra arbetsmiljö med stimulerande och utmanande arbetsuppgifter. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling för alla medarbetare. Vi har flexibla arbetstider och arbetssätt för att kunna skapa bra förutsättningar att förena arbetsliv och privatliv.
Västernorrlands län har en storslagen natur och består av både kust och inland. Länsstyrelsen finns i Härnösand, mellan Sundsvall och Örnsköldsvik. Vi har goda pendlingsmöjligheter, både längs kusten och inåt landet. I dag arbetar cirka 260 medarbetare hos oss. Landshövding Carin Jämtin är chef för Länsstyrelsen Västernorrland.
Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland
Samhällsbyggnadsenheten
Samhällsbyggnadsenheten ansvarar för frågor inom bostadsförsörjning, bostads- och energibidrag, klimatanpassning, kulturmiljö, samhällsplanering, prövning av överklaganden, juridiska konsultationer, administration av allmänna val och tillståndsgivning inom olika områden.
Sakområdena omfattar både övergripande utvecklings- och samordningsuppdrag, såväl som mer specifika uppdrag och löpande ärendehandläggning.
Den aktuella tjänsten kommer tillhöra sakområdet förvaltning.Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta självständigt med att handlägga och besluta i kvalificerade och komplexa förvaltningsärenden inom olika rättsområden. Den huvudsakliga uppgiften att hantera är prövning av ärenden där länsstyrelsen är överprövningsinstans. Det gäller främst ärenden enligt plan- och bygglagen och miljöbalken.
I arbetsuppgifterna ingår också att ge kvalificerat rättsligt stöd till handläggare vid enheten. Även juridisk rådgivning och stöd till andra verksamheter på myndigheten kan förekomma. Vidare kan det även förekomma arbete med övergripande frågor såsom remisser och utbildning av medarbetare.
Det finns möjlighet att delta i länsstyrelsegemensamma nätverk inom olika sakområden där du träffar och utbyter erfarenheter med kollegor i andra län.
Efterfrågade kvalifikationer
Vi söker dig som har
- juristexamen/jur.kand. eller magisterexamen i rättsvetenskap med relevant inriktning,
- aktuell erfarenhet av kvalificerad ärendehandläggning och självständigt beslutsfattande inom offentlig förvaltning eller domstol,
Det är meriterande om har:
- erfarenhet av tillsyns- eller föreskriftsarbete, samt
- goda kunskaper inom allmän förvaltningsrätt, särskilt förvaltningsprocessrätt samt mark- och miljörätt
I arbetet kan ingå platsbesök och det är därför en fördel om du har B-körkort.
Dina egenskaper och din personliga lämplighet för tjänsten är viktigt för oss. I rekryteringsprocessen kommer vi därför att lägga stort fokus på dina kompetenser.
Vi förväntar oss att du som medarbetare på länsstyrelsen tar ansvar för ditt arbete och ditt resultat i förhållande till uppsatta mål, samtidigt som du hjälper dina kollegor och bidrar till arbetsgruppens samlade arbete. En förutsättning för detta är att du är bra på att samarbeta och har ett strukturerat arbetssätt. Vår komplexa verksamhet ställer krav på god analysförmåga för att kunna fatta rätt beslut. Du behöver också ha en väl utvecklad känsla för den juridiska metodiken. Eftersom arbetet innebär en hel del interna och externa kontakter är det viktigt att du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga, både i tal och i skrift.
För att fullt ut kunna bidra till verksamhetens resultat behöver du kunna sätta dina arbetsuppgifter i ett större sammanhang och prioritera utefter detta. Du klarar av att balansera kvalitetskrav gentemot tillgängliga resurser. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet och du förväntas delta aktivt i detta arbete.
Anställningsform
Anställningen är ett vikariat som sträcker sig till och med december 2026.
Länsstyrelsens rekryteringsprocess
Länsstyrelsen tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Som ett led i detta kan arbetsprov komma att tillämpas. För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde.
Som en del av vår rekryteringsprocess gör vi bakgrundskontroller på den som kommer att erbjudas en tjänst hos oss. För att underlätta detta arbete kan du förbereda relevanta underlag redan nu. Du kan läsa mer om bakgrundskontroller på vår webbplats: https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html
Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-7379-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Västernorrlands län
(org.nr 202100-2445) Arbetsplats
Länsstyrelsen Västernorrland Kontakt
Viveka Sjödin 0611-349078 Jobbnummer
9580092