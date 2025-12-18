Länsfiskekonsulent med limnisk inriktning
2025-12-18
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.
Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden.
Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.
Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.
Funktionen för fisk är en del av Länsstyrelsens Natur- och vattenavdelning, Enheten för naturmiljö. På Funktionen för fisk arbetar vi långsiktigt för hållbara fiskbestånd och för ett långsiktigt hållbart fiske i både inlandsvatten och i havet.Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
I uppdraget som länsfiskekonsulent ingår att arbeta med ett flertal olika uppgifter, till exempel att hantera ansökningar om utplantering av fisk, biotopkartering av vattendrag, medverka i olika typer av fiskevårdsprojekt och andra traditionella fiskerikonsulentuppgifter. Din kompetens inom området är viktig och efterfrågad i myndighetens hantering av anmälningsärenden och remisser. I rollen ingår också att sprida allmän information om gällande fiskeregler och att bistå Länsstyrelsen eller annan fiskekontrollerande myndighet vid särskilda insatser.
Du kommer att leda eller medverka i båda kortare och längre projekt som funktionen driver varje år. Inriktningen varierar och omfattar exempelvis restaureringsåtgärder, draggning av förlorade redskap, provfisken, provtagning av miljögifter i fisk med mera. Det kan också omfatta deltagande i större fleråriga projekt tillsammans med sektorsmyndigheter och andra aktörer, exempelvis med syfte att utveckla nya arbetssätt inom förvaltning och åtgärdsarbete.
I Sverige pågår den Nationella planen för omprövning av vattenkraft (NAP) som innebär att alla vattenkraftsanläggningar ska omprövas och förses med moderna miljövillkor. Moderna miljövillkor kan exempelvis innebära fiskvandringslösningar, miljöanpassade flöden och återställningsåtgärder. I det här arbetet kan du komma att bli involverad tillsammans med personal från andra delar av Länsstyrelsen och ge ett viktigt bidrag till det pågående arbetet.
En annan av funktionens uppgifter där din kompetens kan vara värdefull är kopplad till arbetet med att förmedla statliga bidrag till kommuner och andra huvudmän för kalkning av länets försurade sjöar och vattendrag. I arbetet ingår även utveckling av kalkningsplaner samt utförande av kemisk och biologisk effektuppföljning i fält.
Vi utvecklar alltid vår verksamhet och du behöver därför vara öppen för att dina arbetsuppgifter även kan komma att förändras över tid.
Placeringsort: Göteborg, Vänersborg eller Mariestad
Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden.
Resor ingår i tjänsten.KvalifikationerKvalifikationer
Du har examen från relevant högskoleutbildning, exempelvis med inriktning mot limnisk ekologi, fiskbiologi eller motsvarande som Länsstyrelsen bedömer likvärdig.
Arbetslivserfarenhet - Minst tre års erfarenhet inom relevanta områden som limnisk ekologi, fiskförvaltning, restaureringsarbete i akvatisk miljö, fiskerilagstiftningen eller motsvarande.
Du har projektledarerfarenhet.
Du har erfarenhet av relevant fältarbete som exempelvis elfiske, provfisken, biotopkartering och vattenprovtagning.
Du har god vana av digitala verktyg och arbetssätt.
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
B-körkort.
Meriterande:
Myndighetsarbete, ärendehantering.
Kunskap och erfarenhet av restaureringsåtgärder i vatten.
Kunskap om fiskbiologi.
Kunskap inom den nationella planen (NAP) för omprövning av vattenkraftens miljövillkor.
Erfarenhet av arbete med fiskvårdsområden (FVO).
Kunskap inom miljöjuridik: miljöbalken och EU-lagstiftning.
Kunskap och erfarenhet inom fisketillsyn.
Kunskap inom kalkning av sjöar och vattendrag för att motverka effekter av försurning.
Genomgången fiskmärkningskurs.
Sjövana.
BE-körkort.
Fartygsbefälsexamen.Dina personliga egenskaper
Som person är du strukturerad och kan självständigt planera och prioritera dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande.
Din förmåga att analysera information är god och du utför ditt arbete med stort ansvarstagande och noggrannhet. Du har en positiv attityd, är lyhörd och engagerad. Du har mycket god förmåga att skapa och utveckla goda relationer då arbetsuppgifterna präglas av internt samarbete och extern samverkan. Du tar egna initiativ, sätter i gång aktiviteter och uppnår resultat. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du ser möjligheterna i förändringar.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Som medarbetare på Länsstyrelsen Västra Götaland ska du också leva upp till den statliga värdegrunden.
Bra att veta
Läs mer om oss på vår webb Jobba hos oss. Vi finns också på Linkedin.
Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet och har ett särskilt utpekat ansvar under kris och krig/höjd beredskap.
Anställningen kan komma att inledas med 6 månaders provanställning.
Anställningen kan komma att inledas med 6 månaders provanställning.

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se
Månadslön. Länsstyrelsen tillämpar individuell lönesättning
