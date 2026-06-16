Länsantikvarie
Länsstyrelsen I Norrbottens Län, Samhälle, Samhällsplanering Och Kulturmiljö / Kulturjobb / Luleå Visa alla kulturjobb i Luleå
2026-06-16
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Vill du bli en del av något större och bidra till en hållbar utveckling för Norrbotten i vårt län och ut mot omvärlden?
På enheten för samhällsplanering och kulturmiljö arbetar idag 25 medarbetare. Du kommer att i nära samarbete med våra övriga kulturmiljövårdare svara för Norrbottens kulturmiljöer, fornlämningar och kulturlandskap utifrån gällande lagstiftning samt nationella och regionala mål och strategier. Du kommer att arbeta tvärsektoriellt i olika samhällsfrågor med andra sakområden på myndigheten.
Om jobbet
Vi söker dig som vill jobba som länsantikvarie och som har god erfarenhet av arbete med fornlämningar, arkeologiska undersökningar, byggnadsantikvariska frågor och kulturmiljöer.
Som länsantikvarie stöttar du Enhetschefen i utvecklingen av Länsstyrelsens arbete inom kulturmiljöområdet. Du leder även kulturmiljögruppens arbete i olika frågor om avvägning i ärenden i samråd med enhetschef. I uppdraget ingår att företräda kulturmiljöfrågor i länet, såväl regionalt som nationellt. Förmåga att arbeta strategiskt och tvärsektoriellt är av stor vikt när det gäller att driva och utveckla kulturmiljöarbetet. Vissa handläggaruppgifter kan ingå i arbetet.
Vi erbjuder en spännande arbetsplats fylld av engagerade kollegor med stor kunskap inom kulturmiljöområdet.
Om dig
Vi söker dig som har:
En för tjänsten relevant högskole-, eller universitetsexamen inom exempelvis arkeologi, bebyggelseantikvariska frågor eller kulturmiljöfrågor
Du har god kännedom om kulturmiljölagen samt kunskap om aktuella delar av miljöbalken och plan- och bygglagen.
Du har god arbetslivserfarenhet av arkeologiskt, kulturlandskap och/eller byggnadsantikvariskt arbete.
Du har en bred erfarenhet av arbete med att bedöma kulturhistoriska värden och samspelet med samhällsplanering.
Du har B-körkort.
Länsstyrelsens roll är till stor del av samverkande karaktär och därför krävs det att du har erfarenhet av arbete med och förmåga, att engagera och stimulera både medarbetare och olika samverkansaktörer. Vidare är du en god kommunikatör och har lätt för att uttrycka dig på svenska i såväl tal som skrift. Du ska ha god samarbets- och initiativförmåga, vara tydlig och bra på att prioritera samt ha ett strukturerat arbetssätt som leder till resultat inom givna tidsramar.
Det är meritande om du har
Arbetslivserfarenhet av ärendehandläggning av fornlämningar och kulturlandskap på länsstyrelse, myndighet eller i annan offentlig verksamhet.
Arbetslivserfarenhet av att utarbeta kunskapsunderlag, handlingsprogram eller utredningar
Erfarenhet av att jobba som ledare/chef
Som medarbetare hos oss är du en del av ett större sammanhang där du får möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling både i Norrbotten, nationellt och internationellt.
Arbetet är i ständig utveckling och utifrån vårt uppdrag kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid. Du behöver därför kunna hantera förändringar. Det ger dig samtidigt möjligheter att utvecklas och både bredda och fördjupa din kompetens hos oss
För oss är personliga egenskaper viktiga och vi ser det som en självklarhet att du bidrar positivt till vår arbetsmiljö och arbetsglädje samt agerar utifrån den statliga värdegrunden.
Bra att veta
Vi planerar att genomföra intervjuer v33-v34.
Vi använder oss av sex månaders provanställning.
Kallas du till intervju kan du komma att få göra ett arbetsprov.
Eftersom vissa arbeten hos oss ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning komma att få göra en säkerhetsprövning. Den innehåller ett säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll. För vissa arbeten krävs svenskt medborgarskap.
Om Länsstyrelsen och vårt erbjudande till dig
Vi arbetar tillsammans för utveckling och bidrar till samhällets bästa. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett. Våra uppdrag spänner över hela samhället och hos oss finns allt ifrån biologer och ingenjörer till ekonomer och samhällsvetare.
Vi jobbar tillsammans för att skapa samhällsnytta var dag och säkerställer att nationella mål och beslut för genomslag. Vi tror på var och ens förmåga att självständigt driva sitt dagliga arbete, där du som medarbetare får rätt förutsättningar till arbetslivsbalans.
Vi erbjuder dig:
Goda utvecklingsmöjligheter
Individanpassade anställningsvillkor
Hälsofrämjande aktiviteter och en hållbar arbetsmiljö
Flexibla arbetstider, extra semesterdagar och möjlighet till distansarbete
Vi tror på kraften i att arbeta för något större, vikten av att ha plats för livet och att alla våra medarbetare ska känna sig delaktiga i vår kunskapsrymd.Publiceringsdatum2026-06-16Övrig information
Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.
I rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonseringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Norrbottens Län
(org.nr 202100-2478), https://www.lansstyrelsen.se/
Stationsgatan 5 (visa karta
)
971 86 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen I Norrbottens Län, Samhälle, Samhällsplanering Och Kulturmiljö Kontakt
Fackliga företrädare för Saco och ST nås via växel 010-2255000 Jobbnummer
9966093