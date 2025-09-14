Långsiktigt uppdrag som programadministratör i samhällsviktigt projekt!
Academic Work Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du ta dig an en roll med stort ansvar, struktur och variation i vardagen? Nu söker vi en programadministratör, en administrativ, stöttande och koordinerande roll där du kommer få stort ansvar och ta egna initiativ för att stötta program och projektledare på ett effektivt sätt.
OM TJÄNSTEN
Som programadministratör får du en central roll där du självständigt planerar och driver dina arbetsuppgifter. Du ansvarar för att skapa ordning och reda i programmets administration och interna kommunikationsflöden. I nära samarbete med programledaren blir du en nyckelperson för att driva struktur, effektivitet och kvalitet framåt.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-14Dina arbetsuppgifter
• Administrera interna och externa möten, inklusive protokollskrivning
• Skapa och upprätthålla rutiner för rapportering och uppföljning
• Diarieföra och hantera dokumentation i stödsystem
• Säkerställa effektiva ärende- och dokumentationsflöden
• Bidra till utveckling och effektivisering av programmets administration
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst 3 års erfarenhet som projekt- eller programadministratör (eller liknande) i komplexa projekt med många intressenter
• Har mycket goda kunskaper i MS Office (Excel, Word, PowerPoint)
• Är strukturerad, serviceinriktad och har fallenhet för administrativa uppgifter
• Är kommunikativ, samarbetsvillig och arbetar självständigt
• Har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Minst 3 års erfarenhet från energibranschen eller anläggnings- och infrastrukturprojekt
• Minst 3 års erfarenhet som projektadministratör i större projekt (>300 MSEK)
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Hjälpsam
• Ansvarstagande
• Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114472". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9507483