Lånehandläggare Westra Wermlands Sparbank

2025-12-11
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
Välkommen att söka Lånehandläggare, en roll som arbetar i gruppen Affärsservice Privat. Lånehandläggaren tar emot digitala låneärenden, administrerar och ger service till kund och interna kollegor. Du är en del av ett mycket kompetent team som bidrar genom att vara specialister i såväl lånehantering som i dess system och processer för att ge en optimal kundupplevelse. Vi söker därför dig som på ett engagerat sätt vill vara med och bidra till Westra Wermlands Sparbanks digitala resa framåt.
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår:
Vårt uppdrag på Affärsserivce Privat är att hantera administrativa uppgifter, vi lägger upp lån, sköter låneutbetalningar, handhar tillträden vid fastighetsaffärer och upplägg av tjänster. Du arbetar mest i våra digitala system men administrerar än så länge en hel del fysiska dokument. Du kommer både att ha kontakt med interna rådgivare och mäklare men också ha viss direkt kundkontakt i dina ärenden i vår strävan att ge högsta möjliga servicenivå.
Vi tror att du passar bra för rollen om du:
• Idag rör dig i en digital miljö, är van att röra dig mellan olika system och ser att du är som bäst i ett administrativt arbete. Du arbetar strukturerat, har en naturlig nyfikenhet och drivkraft i kunskap och gillar när det är mycket att göra. Du trivs med att arbeta i processer och är tillfreds med att göra avslut.
• Har lätt för att samarbeta men på samma gång bra på att arbeta självständigt. Är bra på att hålla i många projekt på samma gång, vilket innebär att du har en stresstålighet även när det blir många parallella spår och tidspress.
• Naturligt gillar att ställa frågor, kommunicera med kunder och kollegor i telefon och i våra digitala kanaler, du gillar verkligen att ge service och hålla hög kvalitet i ditt arbete.
• Gillar att tänka nytt och utmanas av nyheter på ett positivt sätt. Du finner ett genuint intresse i att lyssna in vad som händer i bankvärlden ex regelverk, system, processer och i vår banks affär och våra strategier.
• Behöver ha relevant utbildning, gärna inom ekonomi eller motsvarande. Du har arbetat minst några år på en arbetsplats med kundrelationer och med att ge service. Det är ett extra plus om du har arbetat med lånehantering och krediter tidigare. Vi ser det som meriterande om du har Swedsec licenser, det är dock inget krav.
Fakta om jobbet:
Placeringsort Arvika men kan jobba efter överenskommelse jobba från något av våra andra kontor. Körkort är ett krav för tjänsten.
Heltid, tillsättning, snarast möjligt eller efter överenskommelse. Ny anställning inleds med provtjänstgöring.
Rapporterar till chef för Affärsservice Privat
Vi erbjuder dig:
Att genom att vi är en sparbank kan vi göra nytta i det lokala föreningslivet via sponsring och viktiga samhällsengagemang såsom inom skola, idrott- och kulturföreningsliv.
Utbildningar på arbetstid bland annat ingår utbildning för att få de Swedsec-licenser som krävs för jobbet.
Utvecklingsmöjligheter i en bank med många olika roller och ansvarsuppgifter.
Tillgång till bankens generösa förmåner för anställda.
Ansökan Välkommen att söka tjänsten via länken med ditt CV och ett brev där du kort berättar om varför du ser att rollen skulle passa dig. Vi kommer löpande att hantera ansökningar och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdagen som är den 11 januari 2026. Frågor om tjänsten: Jan Kristansson, Chef Affärsservicce Privat, 072-230 54 34 eller Mona Beckman, HR-partner, 070-795 00 20. Facklig representant är Jessica Danielsson, jessica.danielsson@wwsparbank.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Westra Wermlands Sparbank
(org.nr 572000-4489), http://www.wwsparbank.se Kontakt
Mona Beckman mona.beckman@wwsparbank.se 072-2361872 Jobbnummer
9640411