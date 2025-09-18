Lånehandläggare till Axo Finans
Clevry Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-09-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clevry Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-18Om företaget
Axo Finans är ett innovativt nordiskt fintech-bolag som hjälper kunder att minska sina lånekostnader och förenkla deras ekonomi. Vi är en av Nordens ledande jämförelsetjänster för konsumentlån och samlingslån och är verksamma i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
Om rollen
Vill du bli en del av ett dynamiskt team där du får arbeta med försäljning i en inspirerande miljö, omgiven av engagerade och stöttande kollegor? På Axo Finans hjälper de kunder att hitta de bästa lånelösningarna - och vi letar efter dig som är redo att göra skillnad!
Vad Axo Finans erbjuder dig:
Utbildning: Löpande träning inom försäljning och finans.
Generös ersättning: Fast grundlön och en provisionsmodell utan tak!
Hälsa och välmående: Friskvårdsbidrag och 25 semesterdagar.
Bra arbetstider: Arbeta bekväma kontorstider, måndag-fredag, kl. 9-17.
Perfekt läge: Centralt beläget kontor med goda förbindelserProfil
Vi söker dig som är:
Målinriktad: Du brinner för att överträffa dina mål.
Initiativrik och noggrann: Du tar egna initiativ och är strukturerad.
Kommunikativ: Du har en förmåga att bygga förtroende med kunder.
Utvecklingsorienterad: Du lär dig snabbt och strävar efter att bli bättre varje dag.
Erfarenhet inom finans eller bank är inte ett krav - Axo Finans utbildar dig för att lyckas i rollen! Dock ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet inom försäljning och kan uppvisa framgång i tidigare roller. Goda språkkunskaper i svenska och grundläggande engelska är nödvändiga, och norska är meriterande.
Varför arbeta på Axo Finans?
Axo Finans erbjuder en öppen, prestigelös och energifylld arbetsmiljö där glädje och gemenskap är en självklar del av vardagen. Hos Axo Finans har du roligt på jobbet samtidigt som ni tillsammans når nya höjder.
Axo Finans ledarskapsfilosofi bygger på ett coachande förhållningssätt. Medarbetare uppmuntras att ta eget ansvar och hitta kreativa lösningar, samtidigt som stöd alltid finns tillgängligt när det behövs. Hos Axo Finans finns också stora möjligheter till snabb karriärutveckling och interna rollbyten. Bolaget tror på att ge sina medarbetare chansen att växa och ta nästa steg i karriären inom Axo Finans.
Rekryteringsprocessen
I denna rekryteringsprocess samarbetar Axo Finans med konsult- och rekryteringsföretaget Clevry. När du har ansökt kommer du att få tillgång till ett självskattningstest. Vi rekommenderar att du genomför testet i samband med din ansökan. Vid intervju med Clevry kommer testresultaten att gås igenom mer ingående.
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via vår plattform och besvarar inte ansökningar som skickas via e-post.
Om Clevry
I över 30 år har Clevry legat i framkant för ett mer soft skills-drivet arbetsliv inom talent acquisition, assessment och advisory. Vi finns globalt med kunder, konsulter och kandidater från Nordamerika till Singapore med huvudkontor i Brighton, Stockholm och Helsingfors. Våra 150 soft skills-certifierade rekryterare, affärspsykologer och experter finns alltid till er tjänst.
Följ oss gärna på LinkedIn Clevry Sweden Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clevry Sweden AB
(org.nr 556723-0486), http://www.clevry.com Arbetsplats
Clevry Jobbnummer
9515306