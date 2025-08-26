Låneförmedlare
Svensk Låneförmedling AB / Säljarjobb / Nacka Visa alla säljarjobb i Nacka
2025-08-26
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Låneförmedling AB i Nacka
, Karlskoga
, Karlstad
, Örebro
, Fagersta
eller i hela Sverige
Drivs du av utmaningar och av att kunna påverka din lön till 100%? Då ska du söka detta jobb hos oss på Svensk Låneförmedling!
Här har du telefonen som ditt främsta verktyg, kontaktar privatpersoner, kartlägger deras befintliga lån och säljer in bolagets kostnadsfria jämförelsetjänst. Du leder dina kunder från att jämförelsen inleds tills dess att lånet är utbetalt. Du har därmed 100% ansvar för dina kunder.
Genom utbildningar och regelbunden coachning kommer du att lära dig hur du får människor att lyssna, hur du argumenterar och hur du överlag blir en framgångsrik säljare. Vi arbetar regelbundet med målsättning, feedback och säljtävlingar för att ge dig bästa möjliga förutsättningar att motiveras och lyckas i såväl rollen som i din fortsatta karriär.
Din inställning och vilja är allt! Du kommer passa perfekt för rollen om du är driven och älskar att både utmanas och utvecklas. Ditt pannben är gjort av stål och du triggas av att prata med nya människor, självklart med hög servicekänsla och positiv inställning i varje samtal.
Vi erbjuder;
En riktigt hög provision utan tak
Både kalla och varma kunder
Friskvårdsbidrag
Intern sälj- och produktutbildning
Goda möjligheter att avancera inom bolaget då framtidens ledare kommer rekryteras internt
Företagsaktiviteter och utlandsresor
Svensk Låneförmedling har sedan 2011 jämfört bankernas räntor och hjälper, kostnadsfritt, privatpersoner att sänka sina lånekostnader. Vi låter helt enkelt bankerna konkurrera om vem som kan ge kunden lägsta räntan för att samla kundens befintliga privatlån och krediter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: mikael.sabben@svensklaneformedling.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare - Stockholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Låneförmedling AB
(org.nr 556848-8240)
131 60 NACKA Arbetsplats
Svensk Låneförmedling Kontakt
Mikael Säbben mikael.sabben@svensklaneformedling.se 0703009035 Jobbnummer
9477069