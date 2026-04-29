Landskrona stad söker Ekonomiassistent till Omsorgsförvaltningen
Capus AB / Ekonomiassistentjobb / Landskrona Visa alla ekonomiassistentjobb i Landskrona
2026-04-29
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capus AB i Landskrona
, Helsingborg
, Malmö
, Höganäs
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
Rollen som Ekonomiassistent
Vill du arbeta i en verksamhetsnära roll där du är en viktig del i att skapa struktur, kvalitet och god service i det dagliga ekonomiarbetet? Omsorgsförvaltningen befinner sig i ett spännande utvecklingsskede efter en genomförd bolagisering av utförarverksamheten, där omsorgsnämnden har rollen som beställarnämnd med ansvar för planering och uppföljning av vård- och omsorgsinsatser. Det innebär tydligare ansvarsfördelning och krav på strukturerad styrning och uppföljning. Samtidigt stärks förvaltningens uppdrag som beställarorganisation, med fokus på kvalitet och långsiktig hållbarhet. Här får du möjlighet att bidra i en roll där din noggrannhet och struktur gör verklig skillnad i vardagen.
Som ekonomiassistent arbetar du nära verksamheten och säkerställer att det löpande ekonomiarbetet fungerar effektivt och korrekt. Du är en viktig del av ekonomifunktionen och bidrar till att skapa ordning, kvalitet och tillförlitlighet i ekonomiska flöden. I rollen som ekonomiassistent kommer du att:
Arbeta med löpande fakturahantering och kontering
Hantera kundfakturering och betalningar
Ha kontakt med leverantörer i ekonomirelaterade frågor
Arbeta med bokföring samt stöd i bokslut och periodiseringar
Ge stöd till verksamheten i ekonomiska frågor
Bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt inom ekonomiområdet
Du arbetar självständigt i dina uppgifter men samarbetar också nära kollegor och chefer för att säkerställa ett effektivt och korrekt ekonomiarbete. Du erbjuds en viktig roll i en verksamhet i utveckling där ditt arbete gör konkret skillnad i vardagen. Här får du möjlighet att bidra till förbättringar och utveckla både arbetssätt och din egen kompetens.
Vad vi söker hos dig
Du har gymnasie- eller eftergymnasial utbildning inom ekonomi, alternativt motsvarande erfarenhet, samt minst två års erfarenhet av ekonomiadministration, fakturahantering och bokföring. Du har erfarenhet av att arbeta i ekonomisystem och goda kunskaper i Officepaketet. Det är meriterande om du har erfarenhet av Unit4 Business World samt om du har arbetat med ekonomi i offentlig verksamhet.
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Du har ett serviceinriktat förhållningssätt och trivs i en roll med många kontaktytor. Du arbetar självständigt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter, samtidigt som du har lätt för att samarbeta och bidra till ett gott arbetsklimat. Du har ett öga för detaljer och drivs av att skapa ordning och kvalitet i ditt arbeteVi ser fram emot din ansökanI denna rekrytering samarbetar vi med Capus. För ytterligare information kring tjänsten kontakta Pia Strandh på 073-340 92 13 eller pia.strandh@capus.se
Urval och intervjuer sker löpnade. Välkommen med din ansökan senast den 17 maj. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette er et heltidsjobb.
https://www.landskrona.se/
261 30 LANDSKRONA
Landskrona stad Kontakt
Head of Business area - Public Sector
Pia Strandh pia.strandh@capus.se +46733409213
9883979