Landskapsingenjörer till samhällsbyggnadskontoret
2026-01-07
Har du en bred erfarenhet inom drift och underhåll av gröna offentliga miljöer? Vill du bidra med strategisk höjd och nya perspektiv på Norrköpings parkdrift? Då kan du vara vår nya kollega!
Vilka är vi?
Samhällsbyggnadskontoret skapar värde för alla som bor och verkar i Norrköping. Hos oss samlas hela samhällsbyggnadsprocessen och varje kompetens är viktig för att vi ska nå våra mål. Här har du möjlighet att utvecklas och samtidigt bidra till att Norrköping växer och förvaltas på ett hållbart sätt. Tillsammans löser vi kluriga utmaningar genom att vara innovativa och modiga. Vill du vara med?
Enheten park och mark tillhör avdelningen drift och underhåll. På enheten arbetar drygt 20 personer med drift och underhåll av gröna miljöer samt förvaltning av kommunens markreserv. Vi jobbar för att upprätthålla biologisk mångfald, klimatanpassning och hållbarhet.
Vårt team består av landskapsingenjörer, friluftssamordnare, ekologer, limnolog, markförvaltare, trygghetsstrateg samt två gruppledare.
Vi söker nu två lösningsfokuserade landskapsingenjörer som motiveras av att göra skillnad för de som bor, vistas och verkar i Norrköping!Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
Som landskapsingenjör hos oss arbetar du med drift och underhåll av våra gröna miljöer. Du är en del av ett kompetent och engagerat team som delar din passion för en hållbar och ändamålsenlig skötsel.
Du arbetar tillsammans med dina kollegor för att parker, torg, grönområden och lekmiljöer driftas, underhålls och reinvesteras.
Du ansvarar för ett geografiskt område där du på kort och lång sikt jobbar i nära samarbete med andra sakområden inom drift och underhåll samt med kontorets planerande funktioner. Du ansvarar för upphandling och beställningar av entreprenörer, kravställer och gör uppföljningar på efterlevnad av avtal. Du ansvarar för budget och rapportering för ditt område till gruppledare.
Du har mycket kontakter såväl internt som externt med både näringsliv och kommunmedborgare. Du besvarar synpunkter och frågeställningar på ett kundanpassat sätt med ett gott bemötande där du balanserar en hög servicenivå med rättssäkerhet. Du skapar och bibehåller professionella relationer.
En av landskapsingenjörerna vi söker har ett särskilt fokus på beredning av ärenden till nämnd. Du arbetar med kvalitetsutveckling och uppföljning samt utveckling av verksamhetens rutiner och arbetssätt.
Vem är du?
Vi söker dig som har en högskoleutbildning som landskapsingenjör, landskapsarkitekt, relevant ingenjörsinriktning eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har kunskap om drift, underhåll och förvaltning av offentlig grön miljö. Det är meriterande om du har flerårig relevant och kvalificerad arbetserfarenhet inom området.
Vi ser det som meriterande om du har kunskap om kravställning och beställning enligt upphandlade entreprenader (antingen som beställare eller utförare). Vi ser det även som meriterande om du har strategisk kunskap och erfarenhet, exempelvis avseende utredning, att ta fram beslutsunderlag och utvärdering av arbetssätt, rutiner och samverkan.
Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet som beställare och av LOU.
För att lyckas i rollen som landskapsingenjör ser vi att du är en kommunikativ, prestigelös och samarbetsinriktad person som trivs med att arbeta i team där du skapar goda relationer, både internt och externt. Du ser fördelar med att skapa nätverk, både inom och utanför organisationen, och använder det till din egen och verksamhetens fördel.
Du är skicklig på att kommunicera muntligt, vilket är centralt för att bygga förtroende och samverka framgångsrikt i arbetet. Du har en god förståelse för organisationen och du arbetar alltid utifrån vad som är bäst för verksamheten.
Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter förändrade förutsättningar och prioriteringar. Vidare jobbar du kundfokuserat och tillgodoser behov för att skapa långsiktiga relationer.
Du har förmågan att organisera och prioritera uppgifter utifrån brådska och betydelse och utformar strategier och metoder för att leva upp till verksamhetens vision och målsättningar.
Du har B-körkort för manuell växellåda och goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 2
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, utifrån verksamhetens behov
Sista ansökningsdatum: 25 januari
Kontakt: För frågor rörande tjänsten, kontakta Therese Lilja på therese.lilja@norrkoping.se
och för frågor rörande rekryteringsrprocessen, kontakta HR-konsult Anna Mellqvist på anna.mellqvist@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
