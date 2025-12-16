Landskapsingenjör
Introduktion
WSP är involverade i många spännande samhällsutvecklingsprojekt och vi är glada att få möjligheten att sätta vår prägel på hur ett hållbart samhälle kan designas. För att bemöta marknadens ökade efterfrågan av våra tjänster behöver vi nu utöka vår sektion Samhällsutformning med landskapsingenjörer med placering i Nord. Vi finns i Luleå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall ochÖstersund.Publiceringsdatum2025-12-16Om tjänsten
Nu söker vi dig som är landskapsingenjör eller projektör inom mark. Ditt sammanhang blir i en grupp med bred kompetens inom mark och anläggningsteknik. Vi samarbetar inom avdelningen och nationellt inom landskap men samarbetar även med andra teknikområden, både inom och utanför sektionen.
Du arbetar och utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor och har stöd av uppdragsansvariga som ansvarar för ekonomi och kundkontakt samt teknikansvariga. Uppdragen består av nya bostadsområden, skolor, förskolor, offentliga utrymmen, industrier och gaturum och du medverkar i samtliga skeden, allt från förstudier och tidiga utredningar till bygghandlingar och uppföljning av byggskedet. I många uppdrag ingår även samordning med våra internationella kollegor.
Vi ser att du som vår nästa landskapsingenjör är driven och utvecklingsbenägen och med rätt stöd från verksamheten i framtiden har ambitioner att utvecklas till teknikansvarig eller uppdragsansvarig i uppdragen. Är du redan i dag teknikansvarig och/eller uppdragsansvarig är det en extra merit men absolut inget måste då vi söker både juniora och erfarna resurser.Profil
För att vara framgångsrik i denna roll tror vi att du har en relevant universitets-, högskole- eller civilingenjörsutbildning. Då uppgifterna centreras kring kommunikation och samordning med kollegor på olika avdelningar och mellan länder ser vi att dina sociala färdigheter är A och O för denna tjänst.
Du trivs bra med att jobba i samarbete med andra och kan anpassa din kommunikation för dialog med kollegor på olika nivåer inom företaget. Du är social och serviceinriktad samt intresserad av verksamhetsutveckling för att kunna bidra till innovation och på så sätt alltid ge våra kunder kvalitetssäkrade leveranser.
Vi erbjuder
WSP utvecklar kreativa, omfattande och hållbara tekniska lösningar för framtidens samhällen. Tack vare vår djupa förståelse för lokalsamhället, talanger i världsklass och ett proaktivt ledarskap kan vi planera och utforma långvariga och effektiva lösningar på unika, komplexa problem inom infrastruktur och stadsutveckling.
På WSP finns resurserna och kunskaperna som krävs för att driva större multidisciplinära uppdrag. För att lyckas är vi övertygade om att samverkan ger både bättre resultat och nöjdare medarbetare. Via våra nationella och globala nätverk har vi snabbt tillgång till specialistkompetens inom hela vårt affärsområde samt hela företaget. Arbete på WSP leder till stimulerande möjligheter att vara en aktiv del av ett ledande globalt företag med stark förankring på den svenska marknaden.
För att matcha den stora efterfrågan på våra tjänster söker vi nu fler landskapsingenjörer och projektörer som vill vara med och framtidssäkra världen tillsammans på WSP!
WSP Samhällsutformning
WSPs nationella sektion Samhällsutformning erbjuder en rad olika miljö- och hållbarhetstjänster inom samhällsutveckling med tyngdpunkt mot infrastruktur och fysisk planering. Exempel på tjänster är gestaltningsprogram, mark- och landskapsprojektering, miljöbedömningar och MKB, hållbarhetsbedömningar, sociala konsekvensanalyser, kulturmiljöutredningar, lokaliseringsutredningar, och GIS-analyser.
Vi arbetar i stora, komplexa uppdrag tillsammans med andra kompetenser och teknikområden inom WSP, likväl som i mindre och mer nischade uppdrag inom våra respektive expertområden. Vi brinner för hållbara samhällen och våra varierande profiler och erfarenheter gör att vi både kompletterar, utvecklar och utmanar varandra. Förutom hållbarhet är professionalitet, arbetsglädje och högt i tak centrala värdeord för oss.
Sista ansökningsdag Urval sker löpande men vi vill få in din ansökan senast den 30 januari 2026. Till följd av julledighet kan återkoppling dröja längre än vanligt fram till början av januari. Kontakt Rekryterande chef: Tony Berglund,tony.berglund@wsp.com
Rekrytering: Jesper Steenberg,jesper.steenberg@wsp.com
OM WSP I SVERIGE WSP är en av världens ledande teknikkonsulter. Med en enastående bredd av ingenjörer, rådgivare och forskare förenas våra globala talanger för att utveckla lokala lösningar. WSP är verksamma i över 50 länder och har cirka 73 000 medarbetare, eller som vi säger Visionärer. På WSP i Sverige jobbar cirka 3 800 konsulter med att leverera innovativa projekt inom transport, infrastruktur, byggnation, miljö, projektledning, strategisk rådgivning och energi.
