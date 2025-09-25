Landskapsarkitekt till Gatu- och parkenheten
2025-09-25
Vill du vara med och forma framtidens Västerås? Vi söker en landskapsarkitekt som vill bidra till att utveckla våra offentliga miljöer - från gröna parker till livfulla stadsgator.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på ca 1 år.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Som landskapsarkitekt bidrar du med en helhetssyn i arbetet med att bygga och gestalta västeråsarnas livsmiljö. Du gör platsanalyser, utvecklar och gestaltar grönstrukturer samt bidrar till att de miljöer som byggs kan skötas och förvaltas väl. Du planerar, ritar och utformar allmänna platser med fokus på helhet, hållbarhet och kvalitet. Du driver självständigt mindre projekt, med hänsyn till natur- och kulturmiljöer, friluftsliv och stadens unika landskapsvärden. Dessutom medverkar du i andra projekt och i framtagande av detaljplanering, samt i framtagandet av styrdokument inom tekniska nämndens verksamhetsområde. Projekten varierar i storlek och komplexitet. Arbetsuppgifterna kan till viss del anpassas utifrån din kunskap, erfarenhet och intresse.
Utifrån din kompetens och engagemang i stadsbyggnad och landskapsarkitektur, bidrar du i arbetet med Västerås utveckling genom att förmedla sambandet mellan landsbygdens förutsättningar och stadens tillväxt.
Din kompetens
Vi söker dig som har en examen inom landskapsarkitektur eller likvärdig utbildning. Du har god kännedom om växtgestaltning, urbana ekosystemtjänster och hur grönstruktur samspelar med stadens behov. Eftersom du kommer arbeta med både gestaltning och planering behöver du kunna ta fram enklare handlingar i CAD. Det är ett plus om du även har erfarenhet av att ta fram gestaltningsprogram för områden och allmän plats och har arbetat med dagvattenlösningar i gröna ytor. Har du dessutom kunskap om GIS, plan- och bygglagen och olika skeden i planprocessen ser vi det som positivt.
Du har lätt för att kommunicera och samarbeta med andra, och ser dialogen med medborgare och kollegor som en viktig del i arbetet. Som person är du nyfiken, lösningsfokuserad och initiativtagande. Du har energi, gillar att tänka nytt, fånga upp idéer och omsätta dem i praktiken. Du trivs i en roll där du både får arbeta självständigt och vara del av ett team - alltid med service och kvalitet i fokus.
Vi erbjuder
Vi som arbetar på Gatu- och parkenheten har det samlade ansvaret för stadens gator, parker och naturområden, från planering och byggande till drift. Tjänsten tillhör planeringsavdelningen men samarbetar tätt med även bygg- och driftavdelningarna, vilket underlättar när idéer ska bli till verklighet. Här får du arbeta brett och varierat genom hela stadsbyggnadsprocessen med allt från löpande planering till inflytande i frågor som rör gestaltning av västeråsarnas livsmiljö.
Du får arbeta med kompetenta kollegor med en bredd av kunskap och kompetens. Du ingår i ett kreativt gäng på fem erfarna, engagerade och prestigelösa kollegor och du får vara med och utforma livsmiljöer i medborgarnas vardag. Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Gatu- och parkenheten ingår i Teknik- och fastighetsförvaltningen. Läs gärna mer om våra olika projekt https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/vasteras-utvecklas.html
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
