Landskapsarkitekt till Fastighets- och gatukontoret
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2026-07-24
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Ref: 20261712
Vill du vara med och utveckla Malmö med vackra och hållbara offentliga rum? Nu finns möjligheten att som landskapsarkitekt på landskaps- och gestaltningsenheten bidra med din kreativitet och kunskap till stadens gröna framtid.
Vi är nyfikna på att höra från dig. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en erfaren landskapsarkitekt med mycket god gestaltande förmåga och vana av att leda komplexa projekt inom stadsmiljöutveckling.
I rollen som landskapsarkitekt arbetar du med att gestalta och projektleda utvecklingen av offentliga rum i Malmö, från tidiga idéer till färdig stadsmiljö. Du får arbeta nära kollegor på förvaltningen, andra förvaltningar och externa samarbetspartners för att tillsammans skapa attraktiva platser där människor trivs.
Dina huvudsakliga uppgifter är att gestalta och projektleda utvecklingen av parker, torg, lekmiljöer, gaturum och andra offentliga platser. Du kommer arbeta med att:
driva komplexa projekt inom stadsmiljöutveckling i samarbete med ingenjörer och andra specialister,
ta fram skisser, ritningar och handlingar i CAD och med hjälp av andra digitala verktyg,
delta med din kompetens som landskapsarkitekt i mobilitets- och exploateringsprojekt,
bidra i eller driva utredningar och analyser kopplade till exempelvis grönare stadsrum, klimatanpassning eller tillfällig platsutveckling.
Vi erbjuder ett spännande och varierat jobb tillsammans med kreativa kollegor med många olika kompetenser inom området och som brinner för utvecklingen av Malmö.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad landskapsarkitekt (300 hp) och som har minst sex års erfarenhet som landskapsarkitekt. Du har mycket god gestaltande förmåga och erfarenhet av strategiskt planerings- och utvecklingsarbete. Du har goda kunskaper om projektering och är van vid att ta fram ritningar och skisser i CAD och med hjälp av andra verktyg. Du har också erfarenhet av att leda projektgrupper.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift, är ett krav för tjänsten.
Det är meriterande om du har utbildning inom projektledning och BAS-P. Utöver det är erfarenhet av arbete som landskapsarkitekt inom kommunal verksamhet meriterande.
För att trivas i rollen tror vi att du är trygg i din profession, gillar att ta ansvar i större och mer komplexa projekt, samt har en god helhetssyn. Du är aktivt kontaktskapande och motiverad att samarbeta och diskutera dina och andras idéer för att hitta de bästa lösningarna. Du är nyfiken och testar gärna nya idéer och kreativa lösningar. Omvärldsspaning, kunskapsutbyte och professionell utveckling ser du som en naturlig del av jobbet.
Om arbetsplatsen
Enheten för landskap och gestaltning planerar, utvecklar, kompletterar och bygger om gator, parker, torg och grönytor i den befintliga staden, utifrån ett helhetsperspektiv på stadsmiljön och med utgångspunkt från nyttan för Malmöborna. Enheten består av två sektioner med totalt 26 landskapsarkitekter, ingenjörer och trädspeciallister som samarbetar nära i projekten.
Enheten är en del av Stadsmiljöavdelningen som har som uppgift att sköta om, utveckla och anpassa staden för ett fungerande och attraktivt stadsliv. Avdelningen säkerställer att befintlig stad och ny stad, såväl på allmän plats som kvartersmark och byggnader, förvaltas, förräntas, utvecklas och gestaltas. Genom att kombinera skötsel, utveckling och gestaltning skapas en stadsmiljö som är hållbar över tid och som upplevs som ren, hel och trygg.
Fastighets- och gatukontoret äger, utvecklar och förvaltar stadens mark på uppdrag av tekniska nämnden och har till uppdrag att möjliggöra ett gott stadsliv för Malmöborna och stadens näringsliv.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse Övrig information
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261712". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
HR-konsult
Meri Jankova Meri.Jankova@malmo.se +46709368206 Jobbnummer
10010855