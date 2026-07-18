Landskapsarkitekt / Landskapsingenjör
Afry AB / Arkitektjobb / Uppsala Visa alla arkitektjobb i Uppsala
2026-07-18
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Uppsala
, Östhammar
, Enköping
, Knivsta
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd.
Våra gemensamma principer – Result driven, Client centric, Empowering och Accountable – vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-07-18Beskrivning av jobbet
Vi vill förstärka vår grupp i Uppsala med en landskapsarkitekt eller landskapsingenjör. Vi söker dig som har projekteringsvana från projekt inom kvartersmark och allmän platsmark. Du vill fortsätta utvecklas i din roll som projektör tillsammans med din gestaltande förmåga.
Våra projekt spänner från tidiga utredningar och analyser till detaljprojektering och upprättande av gestaltningskoncept, illustrationer, planer, tekniska beskrivningar och mängdförteckningar. Vi arbetar till stor del inom kvartersmark så som bostäder, skolor och verksamhetslokaler, inom allmän platsmark så som gator, torg och parker samt med infrastruktur. Kontakt med kunder och projektörer från andra teknikområden är en naturlig del av vårt arbete.
Vår grupp består av landskapsarkitekter samt mark- och VA-ingenjörer vilka arbetar tätt ihop i uppdragen. Hos oss arbetar du strukturerat i team, där ditt engagemang och din vilja att utvecklas utgör viktiga framgångsfaktorer för våra projekt och mot våra kunder. Du kommer arbeta tätt ihop med våra erfarna medarbetare som erbjuder kunskapsutbyte i det dagliga arbetet. Hos oss får du möjlighet att växa. Vi är en sammanhållen grupp inom det stora företaget, där professionalism, affärsmässighet och ett gott samarbete står i centrum.Kvalifikationer
Vi söker en positiv medarbetare som drivs av nya utmaningar, kvalitativa resultat samt glädjen av att utvecklas tillsammans med övriga kollegor. Du är ansvarstagande med hög förmåga att organisera och prioritera ditt arbete. Du förstår att gestaltning hör tätt ihop med tekniskt utförande, och är grunden till ett långsiktigt förvaltande.
Du har 1-3 års arbetslivserfarenhet av projektering, arbetar i AutoCAD och gärna Revit. Du har erfarenhet av utformning och upprättande av gestaltningskoncept, samt gärna av höjdsättning, tekniska beskrivningar, skyfalls- och dagvattenhantering.
Då AFRY är ett internationellt företag ser vi att du behärskar både svenska och engelska i såväl tal som skrift, för att kunna tillmötesgå våra kunders behov och samarbeta med internationella kollegor.
Du har masterexamen inom landskapsarkitektur eller kandidatexamen som landskapsingenjör.
Ytterligare information
Vi ser det som naturligt och viktigt att våra medarbetare under hela sin karriär utvecklas och breddas i sin kompetens för att hela tiden stimuleras till att nå sin fulla potential. Vi vill vara din ideala arbetsgivare, oavsett fas i livet, och vi förstår vikten av en balans mellan privat- och arbetsliv.
Hos oss är du med och utvecklar innovativa och hållbara lösningar inom infrastruktur, energi och industri. Vi erbjuder en arbetsplats med framåtanda och trygghet genom kollektivavtal och personalförmåner som flextid och uppfyllnad av lön vid föräldraledighet med mera för samtliga våra medarbetare.
Inom AFRY finns ett stort driv inom hållbarhets- och designfrågor, och genom olika interna nätverk deltar vi i seminarier, forum och hjälps åt att utveckla varandra. Förutom kompetensutveckling genom alla inspirerande kollegor på AFRY erbjuder vi kontinuerligt stöd via våra olika ledar- och tekniknätverk samt internutbildningar.
Vi kan erbjuda dig karriärmöjligheter på en modern arbetsplats med utvecklande arbetsuppgifter och spännande projekt världen över.
Vill du också vara med på AFRYs resa framåt och skapa framtidens samhälle? Då ser vi fram emot din ansökan redan idag!
Making Future.
Välkommen med din ansökan. Sista ansökningsdag 31/8. Ansökningar behandlas löpande.
Kontaktuppgifter för frågor:
Frida Johansson, LAR/MSA
Service Area Manager, Uppsala
• 46 73 928 72 08frida.johansson@afry.com
(mailto:frida.johansson@afry.com
)
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 UPPSALA Arbetsplats
Afry Jobbnummer
10005930