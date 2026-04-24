Landskapsarkitekt för gestaltningsförslag
2026-04-24
Publiceringsdatum2026-04-24Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Här får du vara med och forma ett område som i dag inte planeras för bebyggelse, men som har stor potential att bli ett attraktivt och funktionellt grön- och vistelseområde för människor i närområdet. Uppdraget handlar om att ta fram ett genomarbetat gestaltningsförslag för en mindre parkmiljö där lek, rekreation och grönska möts på ett naturligt sätt.
Du tar fram ett förslag som utgår från platsens förutsättningar, omgivande bebyggelse och gällande planförutsättningar. I arbetet behöver du väga in tillgänglighet, barnperspektiv, biologisk mångfald samt trygghet och vistelsekvalitet. Resultatet ska fungera som ett tydligt visuellt och innehållsmässigt underlag inför fortsatt planering och beslut.
Det här är ett spännande uppdrag för dig som gillar att omsätta platsanalys och gestaltningsidéer till konkreta förslag som gör verklig skillnad i den byggda miljön.
ArbetsuppgifterDu analyserar platsens förutsättningar och omsätter dem i ett gestaltningsförslag för park- och vistelsemiljö.
Du tar fram en illustrationsplan eller gestaltningsplan som visar den övergripande utformningen av området.
Du utformar en situationsplan med placering av lekutrustning, sittplatser, gångstråk, grönytor och eventuella planteringar.
Du tar fram enklare visualiseringar eller referensbilder som tydliggör den tänkta gestaltningen.
Du beskriver en översiktlig växtgestaltning med exempelvis träd, buskar, ängsytor eller andra planteringar.
Du sammanfattar idé, funktioner och materialprinciper i en kort gestaltningsbeskrivning.
Du dokumenterar platsbesök och ansvarar för BAS-P inom planering och projektering enligt gällande regelverk.
KravDu har erfarenhet av att arbeta som landskapsarkitekt i liknande uppdrag.
Du kan ta fram gestaltningsförslag och underlag som omfattar illustrationsplan, situationsplan, visualiseringar och gestaltningsbeskrivning.
Du har god förståelse för hur tillgänglighet, barnperspektiv, biologisk mångfald, trygghet och vistelsekvalitet påverkar utformningen av utemiljöer.
Du har kompetens att verka som BAS-P inom planering och projektering.
Du kan visa minst två liknande referensuppdrag utförda åt extern beställare.
Du kommunicerar obehindrat på svenska.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
