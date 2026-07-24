Landsbygdsutvecklare
Region Kalmar län / Skogsjobb / Kalmar Visa alla skogsjobb i Kalmar
2026-07-24
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Vill du vara med och utveckla framtidens landsbygder i Kalmar län?
Landsbygderna är en unik och viktig del av Kalmar län där många av länets invånare bor och verkar. En väl fungerande service är viktig för att skapa och bibehålla attraktiva och livskraftiga landsbygder. Service bidrar till möjligheterna att bo, arbeta och driva företag i hela länet och är samtidigt en viktig del av samhällets beredskap och robusthet.
Nu söker vi en vikarierande landsbygdsutvecklare med ansvar för landsbygdsperspektivet i det regionala utvecklingsuppdraget. Som en viktig del i arbetet samordnar du nätverk med länsstyrelsen och kommunernas landsbygdsutvecklare, samt deltar aktivt i nätverk på nationell nivå med andra regioner och Tillväxtverket. Du ansvarar för genomförandet av det Regionala serviceprogrammet för Kalmar län 2026-2030 och deltar i andra pågående insatser kopplat till utveckling av landsbygden, internt och externt. I tjänsten ingår också handläggning av stöd till kommersiell service på landsbygden, ett arbete som utförs tillsammans med handläggare av företagsstöd på enheten. Tillsammans med Region Östergötland ansvarar du även för arbetet med att utveckla skärgården i de båda regionerna genom att genomföra det gemensamma skärgårdsprogrammet tillsammans med aktörerna i Skärgårdsrådet.
Arbetet sker i nära samverkan med kollegor på Regionala utvecklingsförvaltningen som exempelvis jobbar med samhällsplanering, infrastruktur, näringslivsutveckling och besöksnäring. Du ingår också i sammanhang tillsammans med kollegorna i basenheten Projekt- och företagsstöd.
Tjänsten är ett vikariat från september 2026 till mars 2028.
Om dig
Vi söker dig som har en högskole-/universitetsexamen inom samhällsvetenskap, agronomi eller annan examen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig om minst 180 högskolepoäng.
Du ska ha erfarenhet och intresse av arbete med landsbygdsutveckling, gärna också intresse av samhällsplanering ur ett landsbygdsperspektiv. Kompetens inom process- och projektledning samt erfarenhet av hur man bygger samverkan mellan lokal- och regional nivå är meriterande.
Vi söker dig som är bra på att skapa och förvalta relationer både inom och utanför organisationen. Arbetet kräver att du kan entusiasmera och mobilisera andra aktörer. Du tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter och planerar, organiserar och driver självständigt ditt arbete framåt. Det är avgörande för tjänsten att kunna arbeta strategiskt med långsiktiga och breda frågor, samt att du har en god kommunikativ förmåga både muntligt och skriftligt.
Din framtida arbetsplats
Tjänsten ingår i enheten Projekt- och företagsstöd. Enheten jobbar med företagsstöd, stöd till olika typer av projekt och årliga stöd till civilsamhällets olika delar. Inom enheten finns också ansvar för EU-relaterade frågor samt internationell samverkan. Gruppen värdesätter ett öppet och engagerat förhållningssätt och är ofta delaktiga i varandras frågor. Social samvaro är viktig då vi sitter i ett öppet landskap.
Inom regional utveckling arbetar vi med hållbara tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Det gör vi genom att ta initiativ till och samordna insatser. Vi samverkar med aktörer i och utanför länet inom olika områden som folkhälsa, näringsliv, miljö och klimat, infrastruktur, samhällsplanering, landsbygd, kompetensförsörjning, kultur och biblioteksutveckling. Vi skapar och deltar i nätverk och arbetar också med finansiering av utvecklingsinsatser som syftar till att gynna länets utveckling. Vi bidrar till folkbildning genom våra fyra folkhögskolor; Gamleby, Kalmar, Vimmerby och Öland som är en del av regional utvecklingsförvaltning.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete – varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073), https://regionkalmar.se/
Strömgatan 13 (visa karta
)
391 26 KALMAR Arbetsplats
Regional utveckling Jobbnummer
10010474