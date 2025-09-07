Landsbygdsstrateg till hållbarhetsenheten
Norrköpings kommun / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2025-09-07
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Är du redo att stärka Norrköpings landsbygder för framtiden?
Som landsbygdsstrateg arbetar du strategiskt för hållbar utveckling i hela kommunen.
Vilka är vi?
Samhällsbyggnadskontoret skapar värde för alla som bor och verkar i Norrköping. Hos oss samlas hela samhällsbyggnadsprocessen och varje kompetens är viktig för att vi ska nå våra mål. Här har du möjlighet att utvecklas och samtidigt bidra till att Norrköping växer på ett hållbart sätt. Tillsammans löser vi kluriga utmaningar genom att vara innovativa och modiga. Vill du vara med? Läs mer om samhällsbyggnadskontoret och vårt erbjudande: Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun ansvarar för att planera, bygga och utveckla en hållbar och attraktiv kommun. På hållbarhetsenheten arbetar vi med frågor som rör ekologisk och social hållbarhet - alltid med blicken riktad mot framtiden och med medborgarnas bästa i fokus.
Vi samverkar tätt med andra förvaltningar, regionala aktörer och nationella nätverk för att säkerställa en helhetssyn i det kommunövergripande strategiska arbetet. Som landsbygdsstrateg blir du en central länk mellan kommunen och boende, besökare, företagare samt andra aktörer på landsbygden. Publiceringsdatum2025-09-07Arbetsuppgifter
Som landsbygdsstrateg kommer du att samordna och driva kommunens strategiska arbete för landsbygdens utveckling. Du har en rådgivande och lotsande roll för bland annat byalag, föreningar och lokala företagare och fungerar som en väg in till den kommunala organisationen.
Du leder och stöttar platsutvecklingsprocesser i olika delar av kommunen, ofta i samverkan med lokala initiativ och näringsliv, samt bidrar till att hitta finansiering och gemensamma lösningar. Arbetet innebär också att delta i och driva projekt - exempelvis inom EU-samarbeten - samt att bevaka utveckling och möjligheter som rör landsbygdsfrågor på regional, nationell och europeisk nivå.
Du representerar kommunen i nätverk som Skärgårdsrådet och partnerskap för servicefrågor, samtidigt som du stöttar politiken genom att förbereda och följa upp arbetet i kommunstyrelsens beredning för landsbygdsfrågor. I rollen ingår även att följa upp styrande dokument som inriktningen för landsbygdspolitiken, utvecklingsprogram för kust och skärgård och kommunens varuförsörjningsplan.
Kort sagt - du blir en inspiratör, samordnare och motor i kommunens arbete för levande landsbygd.
Vem är du?
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning inom exempelvis samhällsvetenskap, hållbar utveckling, landsbygdsutveckling eller annan inriktning vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av att arbeta med utvecklings- eller strategiska frågor, gärna kopplade till landsbygd, platsutveckling eller hållbarhet.
Du trivs i mötet med människor och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer, både på lokal nivå med föreningar och företagare och i större nätverk regionalt och nationellt. Samtidigt är du trygg i att navigera i kommunala och politiska processer, där du kan omsätta strategiska mål i praktiska insatser.
Som person är du samarbetsorienterad, analytisk och strukturerad. Du har förmåga att se helheter, skapa samverkan mellan olika aktörer och inspirera till gemensamma lösningar som stärker landsbygdens utveckling.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Delvis, när verksamheten tillåter
Sista ansökningsdatum: 24 september
Kontakt: Enhetschef Jonas Andersson på 011-15 51 36, jonas.andersson@norrkoping.se
eller rekryteringsspecialist Robert Brandt på 011-15 16 21, robert.brandt@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se Jobbnummer
9496042