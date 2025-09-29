Läkemedelstekniker till Chemotechnique
Bravura Sverige AB / Maskinoperatörsjobb / Malmö Visa alla maskinoperatörsjobb i Malmö
2025-09-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Vill du vara med och tillverka världsledande diagnostiska produkter inom allergi? Är du utbildad inom biomedicin eller läkemedelsteknik och har erfarenhet från produktion eller labb? Som läkemedelstekniker på Chemotechnique erbjuds du en omväxlande roll i en innovativ och familjär miljö. Skicka din ansökan redan idag!
Om tjänsten Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Chemotechnique MB Diagnostics AB.Publiceringsdatum2025-09-29Om företaget
Chemotechnique MB Diagnostics AB är ett familjeägt företag i läkemedelsbranschen som grundades 1981. Företaget har en världsledande position inom tillverkning och försäljning av produkter för diagnostik av kontaktallergi. Chemotechnique säljer sina produkter i runt 100 länder och riktar sig till hudläkare och allergologer. Som en internationell aktör gör Chemotechniques produkter verklig skillnad för miljontals människor världen över. Företaget har ca 40 medarbetare med stor kompetens som tillsammans bidrar till en prestigelös och familjär kultur. Dina arbetsuppgifter
Som läkemedelstekniker arbetar du med varierande moment i tillverkningen av diagnostiska allergitestprodukter. Arbetet omfattar både manuell och mer automatiserad produktion, där du växlar mellan olika uppgifter i teamet. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att bereda, fylla och paketera produkter, analysera och utvärdera olika produktionsprocesser samt arbeta med dokumentation och uppföljning. I rollen ingår även ansvar för utrustning och instrument. All produktion sker enligt GMP, vilket innebär att du noggrant dokumenterar varje steg i ditt arbete och följer fastställda instruktioner. Efter upplärningsperioden deltar och driver du olika utvecklingsprojekt, såsom att uppdatera processer och skriva rutindokument.
Arbete med varierande moment i tillverkning av allergitestprodukter genom manuell och automatiserad produktion
Beredning, fyllning, paketering och enklare maskinunderhåll
Dokumentation och kvalitetsarbete enligt GMP
Deltagande i förbättringsarbete och uppdatering av rutiner
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Eftergymnasial utbildning inom biomedicin eller läkemedelsteknik
Arbetslivserfarenhet från produktion och/eller labbmiljö, med fördel inom läkemedelstillverkning
Erfarenhet av GMP
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl tal som i skrift
För att lyckas och trivas i rollen som läkemedelstekniker ser vi att du har ett prestigelöst förhållningssätt till såväl kollegor som arbetsuppgifter och du hjälper gärna till där det behövs. Du har ett noggrant och strukturerat arbetssätt och uppskattar att arbeta med kvalitetsfokuserade processer där detaljer spelar roll. Att se lösningar framför hinder kommer naturligt för dig och du har lätt för att anpassa dig till nya arbetsmoment. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Övrig information
Start: Omgående med hänsyn till viss uppsägningstid Plats: Vellinge Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor om tjänsten eller kring din ansökan är du välkommen att kontakta vår support genom att maila till info@bravura.se
eller ringa till nummer 010-171 47 10 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdatum är 2025-10-10.
#Nextgen Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://www.bravura.se Arbetsplats
Bravura Kontakt
Elin Perströmer elin.perstromer@bravura.se Jobbnummer
9530956