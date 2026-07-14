Läkemedelstekniker till APL Umeå, visstid
Apotek Produktion & Laboratorier AB / Processoperatörsjobb / Umeå Visa alla processoperatörsjobb i Umeå
2026-07-14
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Produktion & Laboratorier AB i Umeå
, Stockholm
, Strängnäs
, Huddinge
, Skövde
eller i hela Sverige
APL, Apotek Produktion & Laboratorier AB, har till uppgift att tillverka extemporeläkemedel som är ett individanpassat läkemedel för en enskild patient, i syfte att förbättra och rädda liv. Många beredningar görs till barn och till vuxna med olika typer av överkänslighet. APL är statligt ägt och en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel och är även en etablerad kontraktstillverkare inom Life science-industrin med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APL:s ca 600 medarbetare är verksamma vid fem tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Strängnäs.
Läs gärna mer på www.apl.se
Tjänsten
Vid vår produktionsanläggning i Umeå tillverkas sterila läkemedel med höga krav vad gäller hygien, produktionsutrustning, lokaler och processer. All tillverkning utförs enligt kvalitetssystemet GMP (Good Manufacturing Practice).
Vi söker nu en läkemedelstekniker till gruppen blandning/fyllning.Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Inom blandning/fyllning består arbetet i huvudsak av att fylla sterila läkemedel i renhetsklass B och C, uppgifterna utförs manuellt eller med olika fyllningsmaskiner.
Du kommer att ingå i ett team där din delaktighet medverkar till att skapa förbättringar som utvecklar vår verksamhet.
Vi lägger stor vikt på förbättringsarbetet som en del i det dagliga arbetet och vår väg framåt. Du får också hjälpa till att ta fram instruktioner, bistå vid avvikelseutredningar och andra arbetsuppgifter som kan förekomma inom tillverkningen.
Vi söker dig som:
har en gymnasieutbildning, gärna med teknisk eller naturvetenskaplig inriktning.
har ett tekniskt/praktiskt kunnande och intresse.
är noggrann och kvalitetstänkande, har god förmåga att dokumentera.
trivs med ordning och reda samt standardiserande arbetssätt.
talar och skriver svenska obehindrat då detta är ett krav.
Det är meriterande med:
Erfarenhet av småskalig läkemedelstillverkning eller inom livsmedelsbranschen.
Erfarenheter av LEAN
Kunskap inom GMP
För vår verksamhet gäller mycket höga krav på hygien och kvalitet och det är därför viktigt att du är noggrann, strukturerad, har personlig ansvarskänsla och klarar att arbeta efter gällande regler och rutiner. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga och ett lösningsfokuserat arbetssätt.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet
Hos oss får du APL kännetecknas av en öppen och dynamisk atmosfär med korta beslutsvägar. För att du ska trivas behöver våra värderingar affärsmässig, lyhörd, lösningsorienterad och ansvarstagande passa in på dig.
Alla medarbetare har en individuell utvecklingsplan och tydliga mål som kontinuerligt följs upp. Detta ger var och en möjligheten att påverka sin egen situation och bidra till vår gemensamma utveckling och vi uppmuntrar aktivt till intern rörlighet.
Du får tillgång till en förmånsportal där vi samlar våra förmåner och erbjudanden, t ex friskvårdsbidrag och kostförmån. Vi har kollektivavtal med Unionen och SACO och därtill hörande förmåner, exempelvis tjänstepension, försäkringar, flextid och lediga klämdagar. På samtliga orter finns friskvårdsgrupper som arrangerar olika typer av aktiviteter.
Ansökan: Sista ansökningsdag är 2026-08-16. Ansökan görs via länken i annonsen, vi tar inte emot ansökningar via e-mail. Vi arbetar med löpande urvalsprocess och tjänsten kan komma tillsättas innan sista ansökningsdagen. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
För information: Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta gruppchef Lars Engström på lars.engstrom@apl.se
eller 010-447 94 58. Tjänsten är visstid till och med 2027-06-30. Arbetstid 40 timmar per vecka. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Placering i Umeå.
Övrigt: Innan ev. anställning kommer du att få göra ett alkohol-/drogtest samt att vi utför en bakgrundskontroll.
Välkommen att dela en spännande framtid med oss på APL! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8064539-2100233". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Produktion & Laboratorier AB
(org.nr 556758-1805), https://karriar.apl.se
Formvägen 5B (visa karta
)
903 03 UMEÅ Arbetsplats
APL Jobbnummer
10002442