Läkemedelstekniker - Apotek Produktion & Laboratorier AB - Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) i Göteborg

Apotek Produktion & Laboratorier AB / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Göteborg2020-08-25APL, Apotek Produktion & Laboratorier AB, är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel och en av de ledande kontraktstillverkarna inom Life Science i Sverige. APL har idag fyra större anläggningar för tillverkning och utveckling av läkemedel i Sverige. Vid två av dessa, i Kungens Kurva i Stockholm och Hisings Backa/Sankt Jörgen i Göteborg, bedrivs småskalig extemporetillverkning till enskilda patienter vid sidan av den något mer storskaliga extemporeproduktionen, laboratorieverksamheten och produktutvecklingen.APL bedriver även extemporeberedning vid sjukhusen i Västra Götalandsregionen och Region Halland.Extempores uppgift är att tillverka extemporeläkemedel som skräddarsys för den enskilde patienten. Många beredningar görs till barn och till patienter med olika typer av överkänslighet.För mer information om APL besök gärna vår hemsida www.apl.se TjänstenVi söker nu en läkemedelstekniker till vår småskaliga extemporetillverkning inom APL med placering i Hisings Backa och dina huvudsakliga arbetsuppgifter är fyllning av sterila läkemedel samt etikettering och packning.Tillverkning till den enskilda patienten sker med korta ledtider i direkt kontakt med vård och apotek och arbetet ställer höga krav på noggrannhet, hygien och förmåga att följa skrivna instruktioner och uppsatta rutiner.Tjänsten är på heltid, 40h/vecka förlagd måndag-fredag. Det är tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning som start.2020-08-25GymnasieutbildningMeriterande om Du är utbildad läkemedelstekniker/apotekstekniker alternativt annan erfarenhet inom närliggande områden.Meriterande med erfarenhet av GMP, god dokumentationsvana samt vana att arbeta efter skrivna instruktioner.Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, förståelse i engelska.Som person är du noggrann, positiv och flexibel med förmåga att arbeta strukturerat och metodiskt. Vi söker dig som är ansvarstagande, engagerad och prestigelös med god samarbetsförmåga. Du är proaktiv, lyhörd och kommer gärna med förbättringsförslag och idéer för att utveckla avdelningen. Du ska vara stresstålig då arbetet kan innebära högt arbetstempo.Vi erbjuderAPL är ett företag i en spännande fas där företaget gått från att vara en del av ett monopol till att utvecklas till ett framgångsrikt företag på en konkurrensutsatt marknad. APL kännetecknas av en öppen och dynamisk atmosfär med korta beslutsvägar. Affärsmässig, lyhörd, lösningsorienterad och ansvarstagande är några av de ledord som APLs chefer och medarbetare arbetar efter och för att du ska trivas bör dessa värderingar även passa in på dig.Ansökan: Sista ansökningsdag är den 31 augusti 2020. Ansökan görs via länken i annonsen. Vi arbetar med löpande urvalsprocess och tjänsten kan komma tillsättas innan sista ansökningsdagen!Tillträde enligt överenskommelse.För information: Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Gruppchef Sandra Mikhail via mail till (mailto: torbjorn.thorne@apl.se sandra.mikhail@apl.se . Du är även varmt välkommen att kontakta Michael Elgestål, 010-447 8920 vid frågor. (mailto: christel.hedstrom@apl.se Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-08-31Apotek Produktion & Laboratorier AB5332283